  •  
    Fransızlar Valbuena'yı Mbappe'in yanına aldı
  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    'Skrtel, Şaş'ı döve döve Adana'ya götürür ve..
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"

Barcelona'dan Willian için para ve takas önerisi

Barcelona, İngiliz devi Chelsea'de forma giyen Willian için transfer girişimlerinde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'dan Willian için para ve takas önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2018 16:57
İspanyol devi Barcelona, Chelsea'nin başarılı kanat oyuncusu Willian için transfer teklifinde bulunurken, detayları ortaya çıktı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Barcelona Chelsea'ye ilk etapta 60 milyon euroluk teklif yaptı ancak bu teklif kabul görmedi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Barcelona, teklifini değiştiriken, 30 yaşındaki yıldız futbolcu için toplamda 80 milyon euroluk teklif yaptı. Bu teklif 40 milyonu nakit ve Malcom takasıydı. Çünkü, sezon başında Malcom için 40 milyon euroluk ödeme yapmıştı.

Öte yandan Bu sezon Barcelona'da sadece 25 dakika forma şansı bulabilen Malcom'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için