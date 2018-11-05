Barcelona'dan Willian için para ve takas önerisi

İspanyol devi Barcelona, Chelsea'nin başarılı kanat oyuncusu Willian için transfer teklifinde bulunurken, detayları ortaya çıktı.İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Barcelona Chelsea'ye ilk etapta 60 milyon euroluk teklif yaptı ancak bu teklif kabul görmedi.Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Barcelona, teklifini değiştiriken, 30 yaşındaki yıldız futbolcu için toplamda 80 milyon euroluk teklif yaptı. Bu teklif 40 milyonu nakit ve Malcom takasıydı. Çünkü, sezon başında Malcom için 40 milyon euroluk ödeme yapmıştı.Öte yandan Bu sezon Barcelona'da sadece 25 dakika forma şansı bulabilen Malcom'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.