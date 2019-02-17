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Barcelona, Valladolid duvarını Messi ile aştı!

La Liga'da 24. hafta maçında Barcelona, Valladolid'i 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona, Valladolid duvarını Messi ile aştı!
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17 Şubat 2019 00:39
La Liga'da 24. haftada Barcelona ile Valladolid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 43. dakikasında Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Barcelona, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Lionel Messi penaltı atışından faydalanamadı ve Barcelona, Valladolid'i 1-0 mağlup etti.

Valladolid'de Enes Ünal sahaya 11'de çıktı ve 79. dakikada yerini Keko'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 54'e çıkardı. Valladolid ise 26 puanda kaldı.

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