La Liga'da 24. haftada Barcelona ile Valladolid karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 43. dakikasında Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Barcelona, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 85. dakikasında Lionel Messi penaltı atışından faydalanamadı ve Barcelona, Valladolid'i 1-0 mağlup etti.
Valladolid'de Enes Ünal sahaya 11'de çıktı ve 79. dakikada yerini Keko'ya bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 54'e çıkardı. Valladolid ise 26 puanda kaldı.
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Mücadelenin 43. dakikasında Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Barcelona, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 85. dakikasında Lionel Messi penaltı atışından faydalanamadı ve Barcelona, Valladolid'i 1-0 mağlup etti.
Valladolid'de Enes Ünal sahaya 11'de çıktı ve 79. dakikada yerini Keko'ya bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 54'e çıkardı. Valladolid ise 26 puanda kaldı.
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