Barcelona, Ansu Fati'ye gelen 100 milyonluk teklifi geri çevirdi

Barcelona, genç yıldızı Ansu Fati için gelen 100 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Barcelona, Ansu Fati'ye gelen 100 milyonluk teklifi geri çevirdi
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06 Haziran 2020 17:44
Barcelona Başkanı Maria Bartomeu, 17 yaşındaki genç yıldız Josep Ansu Fati için gelen 100 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.

İspanyol Sport'un haberine göre; Perşembe günü (4 Haziran) gerçekleşen toplantıda Barcelona yönetimi, CEO'su ve sportif direktörü görüntülü konuşma üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Ansu Fati'ye gelen 100 milyon avroluk teklif tartışılacakken; Barcelona Başkanı tartışmaya yer vermeden konuyu kapattı.

"SATILIK DEĞİL"

Başkan Bartomeu toplantıda yaptığı konuşmada; "Ansu Fati satılık değil. Bunun üzerine konuşmayacağız." dedi.

Son dönemde ekonomik sorunlar yaşadığı konuşulan Barcelona'da birkaç oyuncunun elden çıkarılması gündeme gelebilir. Kovid-19 salgını ile beraber Katalon ekibi için durum daha da kötüleşti.

Barcelona'nın bu sürece nasıl yanıt vereceği, ilerleyen günlerde belli olacak.

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