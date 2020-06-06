Barcelona, Ansu Fati'ye gelen 100 milyonluk teklifi geri çevirdi

Barcelona Başkanı Maria Bartomeu, 17 yaşındaki genç yıldız Josep Ansu Fati için gelen 100 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.Perşembe günü (4 Haziran) gerçekleşen toplantıda Barcelona yönetimi, CEO'su ve sportif direktörü görüntülü konuşma üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıda Ansu Fati'ye gelen 100 milyon avroluk teklif tartışılacakken; Barcelona Başkanı tartışmaya yer vermeden konuyu kapattı.Başkan Bartomeu toplantıda yaptığı konuşmada; "" dedi.Son dönemde ekonomik sorunlar yaşadığı konuşulan Barcelona'da birkaç oyuncunun elden çıkarılması gündeme gelebilir. Kovid-19 salgını ile beraber Katalon ekibi için durum daha da kötüleşti.Barcelona'nın bu sürece nasıl yanıt vereceği, ilerleyen günlerde belli olacak.