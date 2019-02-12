Barcelona'nın, Eintracht Frankfurt'ta kiralık oynayan Sırp forvet Luka Jovic ile sezon sonu için sözlü anlaşma sağladığı iddia edildi.Bild'de ve Frankfurter Allgemeine'de yer alan haberlere göre; Barcelona, Bundesliga'da gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken 21 yaşındaki forvet için elini çabuk tuttu ve menajeri aracılığıyla iletişime geçerek sezon sonu için söz aldı.Bonservisi Benfica'da olan ve kiralık oynadığı Frankfurt'ta 14 lig golüne imza atan Jovic'in Liverpool ve Bayern Münih tarafından da izlendiği yazılıyordu.Kızılyıldız'dan Ocak 2016'da 2 milyon Euro bonservisle Apollon Limassol'a, 1 ay sonra 6.6 milyon Euro bedelle Benfica'ya transfer olan Jovic, 2017 yazında ise 200 bin Euro kiralama bedeliyle Frankfurt'a geçti.Jovic, bu sezon 19 lig maçında 14 gol 4 asist, 6 UEFA Avrupa Ligi maçında ise 5 gol attı.