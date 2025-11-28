Los Angeles Lakers'ın Luka Dončić ile yeni bir döneme adım atıp Anthony Davis'le yollarını ayırmasının ardından, Cleveland Cavaliers guardı Lonzo Ball 2019'da kendisini de içeren takasla ilgili fikrini değiştirdi.Ball — Brandon Ingram, Josh Hart ve üç birinci tur draft hakkıyla birlikte New Orleans Pelicans'a gönderilen paketin bir parçasıydı — o dönem yapılan takasın gerçekleşmemesi gerektiğini çünkü Lakers'ın o kadroyla özel bir şey ortaya çıkarabileceğini savundu.Ball,şeklinde konuştu.Lonzo'nun bu açıklaması şaşırtıcıydı çünkü yalnızca bir yıl önce, Lakers'ın genel menajeri olsa kendisini Anthony Davis için takas edeceğini söylemişti. Sonuç olarak, Davis için yapılan hamle şampiyonluk getirmiş ve LeBron James'in Los Angeles'taki süresini maksimuma çıkarmak için atılmış kritik bir adımdı; James, yeniden yapılanma sürecinde zaman kaybetme lüksüne sahip değildi.Ball, tüm bunları anladığını ancak Lakers'ın genç çekirdeğiyle yola devam etmesi halinde neler yaşanabileceğini merak ettiğini söyledi. Dončić takasından önce, hem James hem de Davis yaş olarak ilerlediği için takım aşağı yönlü bir trende girmişti. Bu nedenle Ball, Lakers gençleşme ve yeniden yapılanma yoluna girseydi nasıl bir gelecek olabileceğini düşündüğünü ifade etti.Ball, 2024 yılında yaptığı açıklamada, "Koridorlardan geçerken bize bir şey söylenmişti ama ilk defa bunun kesinlikle bir iş olduğunu o zaman anladım. Ama aynı zamanda, ortada Anthony Davis vardı. Bu yüzden içimin bir kısmı 'adaletli olmak gerekirse, ben de kendimi Anthony Davis için takas ederdim' diyordu." ifadelerini kullanmıştı.Lakers cephesinde ise geçmişe dönük bu tür varsayımsal senaryoların organizasyonun karar alma yaklaşımını değiştirmesi beklenmiyor. Tarih boyunca şampiyonluk odaklı hareket eden kulüp, genç oyuncuların potansiyel gelişiminden ziyade kısa vadede başarı getirecek hamleleri tercih etti ve 2020'de kazanılan şampiyonluk da bu stratejiyi doğrulayan bir örnek olarak görülüyor.Lonzo Ball'un kariyeri ise Lakers'tan ayrıldığından bu yana farklı bir yöne evrildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir ivme yakalayamayan guard, şu anda üçüncü takımında yeniden çıkış arıyor. Uzmanlar, Ball'ın Lakers'ta kalsaydı da sağlık durumunun aynı belirsizlikleri taşıyabileceğini ve organizasyonun onu uzun vadeli bir temel parça olarak tutup tutmayacağının kesin olmadığını belirtiyor.Bununla birlikte Ball'un açıklamaları, 2019 takasının hâlâ oyuncular ve taraftarlar üzerinde bıraktığı etkiyi gösteriyor. Lakers'ın Davis hamlesi kısa vadede şampiyonluk getirmiş olsa da, Ball'un "genç çekirdek" vurgusu, o dönemdeki alternatif geleceğe dair tartışmaların tamamen kapanmadığını ortaya koyuyor.