Haber Tarihi: 20 Ağustos 2024 17:35 - Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 17:35

Balık av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu ne zaman başlıyor?

Denizlerde av yasağı başlıyor, yasak öncesi denize açılan balıkçılar artık son ağlarını atıyor. Balık av yasağı 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başladı; denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak. Peki, Balık av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu ne zaman başlıyor?

Balık av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu ne zaman başlıyor?
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Balıkçılar av yasağının bitmesini, "vira Bismillah" diyerek açılmayı bekliyor. 1 Eylül'de denize açılmayı bekleyecek balıkçılar şimdiden bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Balık sezonu 1 Eylül'de başlayacak. Av yasağının sonra ereceği tarih olan 1 Eylül'ü bekleyecek balıkçılar şimdiden bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.

BALIK AVLAMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor. 15 Nisan'da başlayacak olan yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak.
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