Balık av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu ne zaman başlıyor?

Balıkçılar av yasağının bitmesini, "vira Bismillah" diyerek açılmayı bekliyor. 1 Eylül'de denize açılmayı bekleyecek balıkçılar şimdiden bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.



BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?



Balık sezonu 1 Eylül'de başlayacak. Av yasağının sonra ereceği tarih olan 1 Eylül'ü bekleyecek balıkçılar şimdiden bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.



BALIK AVLAMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor. 15 Nisan'da başlayacak olan yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak.

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