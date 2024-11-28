Haber Tarihi: 28 Kasım 2024 20:20 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 20:20

AZ ALKMAAR GALATASARAY CANLI İZLE

AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın linki | AZ Alkmaar Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT 1'den canlı izlenebilecek olan AZ Alkmaar Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı izleme detayları

AZ ALKMAAR GALATASARAY CANLI İZLE
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CANLI AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1 linki! UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar ile Galatasaray AFAS Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA






AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

AZ Alkmaar ile Galatasaray arasındaki zorlu Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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AZ ALKMAAR NE DURUMDA?

AZ Alkmaar, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 14. hafta öncesinde 6. sırada bulunuyor. Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren AZ Alkmaar, sezon başından beri Hollanda 1. Futbol Ligi'nde 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 20 puan topladı. AZ Alkmaar, ligde 25 gol atarken, 15 kez topu ağlarında gördü.

AVRUPA LİGİ'NİN EN GENÇ KADROSU

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin en genç takımı konumunda bulunuyor. Hollanda ekibi, bu sezon altyapısından yetişen Jayden Addai, Wouter Goes ve Peer Koopmeiners gibi birçok genç futbolcuya şans vererek takımın yaş ortalamasını 23,7'ye kadar indirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nin en geç kadrosuna sahip oldu. AZ Alkmaar'ı organizasyonda 24,7 yaş ortalamalarıyla Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Danimarka'dan Midtjylland takip ediyor.

AVRUPA'DA 323. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 322 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 85 mücadeleyi beraberlikle tamamladı. Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 441 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 484 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasındaki büyük başarılarla dikkati çekiyor. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 98 karşılaşmada 40 galibiyet, 32 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 158 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 127 gol gördü.

18 MAÇIN 16'SINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 18 karşılaşmanın 16'sında yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı. İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

İKİNCİ HOLLANDA TEMSİLCİSİ

AZ Alkmaar, sarı-kırmızılı takımın tarihinde karşılaştığı ikinci Hollanda temsilcisi olacak. AZ Alkmaar ile Avrupa kupalarında ilk kez eşleşen Galatasaray, daha önce bu ülkeden sadece PSV ile rakip oldu. PSV ile ilk olarak 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla tarihinde 8 maç oynayıp, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

PSV O SEZON ŞAMPİYON OLDU

PSV, tarihindeki en önemli başarılardan birini kazandığı sezonda Galatasaray'la eşleşti. 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan PSV, organizasyonun birinci turunda Galatasaray ile rakip oldu. Sarı-kırmızılı takımı evinde 3-0 yenen Hollanda ekibi, İstanbul'da 2-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. PSV, Avrupa şampiyonluğuna giden yolda tek mağlubiyeti Galatasaray karşısında yaşadı.

AZ ALKMAAR İLE İLK RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez eşleşti. AZ Alkmaar, Galatasaray'ın mücadele edeceği ikinci Hollanda temsilcisi olacak.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI AZ ALKMAAR

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmedi

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi. AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Kwakman, Mijnans, Meerdink, Smit, Parrot.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.



KAMP KADROSU

Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi ile Kaan Ayhan kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve müsabakada görev yapamayacak Ismail Jakobs'un ise takıma destek amacıyla Hollanda'ya gittiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre AZ Alkmaar maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.

YUNUS BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol attı. Kanattaki performansıyla dikkati çeken milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iki kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham'a birer gol kaydeden Yunus, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.

BURUK REKORU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör olan Okan Buruk, bu rekorunu geliştirmeye çalışacak. Tecrübeli teknik adam, son olarak Tottenham'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 9. galibiyetini aldı. Buruk, AZ Alkmaar karşısında da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 10'a çıkarmayı amaçlayacak.

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