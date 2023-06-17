AYT sınavında yine yeni kalem verilecek mi 2023?

AYT'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceği söz konusu sınava kısa süre kala merak konusu oldu. Üniversite hayali kuran adayların heyecanla beklediği 2023 YKS bu hafta sonu 17 18 Haziran'da gerçekleşecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşuyor. 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava katılacak olan adaylar, YKS'de yasak olan eşyalar araştırmalarına hız kazandırdı. YKS sınavında adaylar getirmesi gereken eşyaları önceden hazırlıyorlar. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi 2023? İşte, YKS'de yasak olan eşyalar...2023 YKS sınav kılavuzunda açıklanan bilgiler şu şekildedir:Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş),şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.