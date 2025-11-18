18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na 20 Türk sporcu

İsviçre'nin Aigle kentinde başlayacak 2025 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 10 kız ve 10 erkek toplam 20 sporcu ile yarışacak.

Haber: AA
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na 20 Türk sporcu
İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası 19 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Aigle kentindeki şampiyona 3 gün sürecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 10 kız ve 10 erkek toplam 20 sporcu temsil edecek.


Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: Damla Nur Yılmaz (42 kilo), Azra Naz Kamış (44 kilo), Mülkiye Ece Ulusoy (46 kilo), Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Mümüne Nur Göz (55 kilo), Elif Rana Yılmaz (59 kilo), Ezgi Naz Akyapın (63 kilo), Evra Alıcı (68 kilo), Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)

Erkekler: Hakan Yıldırım (45 kilo), Altuğ Gesge (48 kilo), Ömer Talha Dülger (51 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Emre Sarıtaş (59 kilo), Mehmet Efe Avşar (63 kilo), Buğra Coşgungönül (68 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kilo), Hamza Uzun (78 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
