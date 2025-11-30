Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Zor kazandığımız topları ileride çok kolay kaybettik. Düzgün bir şekilde pas yapamadık. Zaman zaman yapsak da etkili olamadık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.
