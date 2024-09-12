Asuman Krause hamile mi?

Asuman Krause'nin özel hayatına dair konular araştırılırken göbeği çıkan yarışmacının hamile olup olmadığına dair sorgulamalar yapılıyor. Asuman Krause evlilik, hamilelik ve çocuğunun olup olmadığı konuları gündeme geliyor.

Özel hayatı sıkça merak edilen Asuman Krause evli değil. Geçmişte adı kısa bir süreliğine Emrah ile anılsa da bu aşk başladığı gibi bitmişti. Daha sonra 2010 yılında Amerikalı iş insanı Alan Horowitz ile evlenmiş iki sene sonra boşanmıştı. 2019 yılında, 2005 yılında ilişki yaşadığı İlker İnanoğlu ile 14 yıl aradan sonra yeniden birlikte oldukları öğrenilmişti.

Son zamanlarda Aileler Yarışıyor programını sunan Asuman Krause'nin belirgin gözüken karnı izleyiciler tarafından 'hamile mi' sorularını beraberinde getirdi.

Krause'nin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve videolarına da benzer yorumların gelmesinin ardından ünlü sunucu bebek beklemediğini, hamile olmadığını açıkladı.

Gündemde yer alan Asuman Krause'nin çocuğu yok. Ünlü sunucunun yayın esnasında çıkan karnı çocuğu mu var sorularını akıllara getirse de Krause'nin çocuğu bulunmuyor.