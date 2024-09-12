Haber Tarihi: 12 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 16:23

Asuman Krause hamile mi?

Özel hayatıyla gündeme gelen Asuman Krause evlilik hamilik ve çocuk konuları hakkında konular araştırılıyor. Türk-Alman kökenli sunucu, oyuncu ve eski manken Asuman Krause 2010 yılında Alan Horowitz ile evlenmiş ancak bir süre sonra ayrılmıştı. Pek,, Asuman Krause hamile mi?

Asuman Krause hamile mi?
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Asuman Krause'nin özel hayatına dair konular araştırılırken göbeği çıkan yarışmacının hamile olup olmadığına dair sorgulamalar yapılıyor. Asuman Krause evlilik, hamilelik ve çocuğunun olup olmadığı konuları gündeme geliyor.

ASUMAN KRAUSE EVLİ Mİ?

Özel hayatı sıkça merak edilen Asuman Krause evli değil. Geçmişte adı kısa bir süreliğine Emrah ile anılsa da bu aşk başladığı gibi bitmişti. Daha sonra 2010 yılında Amerikalı iş insanı Alan Horowitz ile evlenmiş iki sene sonra boşanmıştı. 2019 yılında, 2005 yılında ilişki yaşadığı İlker İnanoğlu ile 14 yıl aradan sonra yeniden birlikte oldukları öğrenilmişti.

ASUMAN KRAUSE HAMİLE Mİ?

Son zamanlarda Aileler Yarışıyor programını sunan Asuman Krause'nin belirgin gözüken karnı izleyiciler tarafından 'hamile mi' sorularını beraberinde getirdi.

Krause'nin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve videolarına da benzer yorumların gelmesinin ardından ünlü sunucu bebek beklemediğini, hamile olmadığını açıkladı.

ASUMAN KRAUSE ÇOCUĞU VAR MI?

Gündemde yer alan Asuman Krause'nin çocuğu yok. Ünlü sunucunun yayın esnasında çıkan karnı çocuğu mu var sorularını akıllara getirse de Krause'nin çocuğu bulunmuyor.


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