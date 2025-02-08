Haber Tarihi: 08 Şubat 2025 23:12 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 23:12

Astrolog Hilal Saraç Kimdir ve Neden Tutuklandı?

Astrolog Hilal Saraç, X (Twitter) hesabından gözaltına alındığına dair bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımdan kısa süre sonra Saraç'ın tutuklandığı öğrenildi. Hilal Saraç'ın kim olduğu ve neden tutuklandığı araştırılmaya başlandı. Peki, Hilal Saraç Kimdir? Astrolog Hilal Saraç Neden Tutuklandı?

Astrolog Hilal Saraç Kimdir ve Neden Tutuklandı?
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Astrolog Hilal Saraç, son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve geniş bir takipçi kitlesine sahip bir isimdir.

Hilal Saraç Kimdir?

Eski bir bankacı olan Hilal Saraç, astrolojiye olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmüştür. Aldığı bir danışmanlık sonrası astrolojiye adım atan Saraç, uzun yıllardır danışmanlık hizmeti vermektedir. Kendisini sosyal medya hesaplarında "Psikolog-Eğitmen-Astrolog" olarak tanıtan Saraç, aynı zamanda Capella Astroloji Akademisi'nin kurucusudur. Instagram'da 439 bin, X (Twitter) platformunda ise 143 bini aşkın takipçisi bulunan Saraç, astrolojik öngörüleri ve gündeme dair yaptığı yorumlarla tanınmaktadır.

Hilal Saraç Neden Tutuklandı?

Hilal Saraç, 6 Şubat 2025 tarihinde yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmiştir. Bu paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullanmıştır:

"Bence Devlet Bahçeli Akciğerlerine baktırsın. Ben de Ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi Akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. Vip kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar."

Bu paylaşımın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak şu ifadeleri kullanmıştır:

"Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence."

Bu paylaşımlar, kamuoyunda tepki çekmiş ve Hilal Saraç'ın gözaltına alınmasına neden olmuştur. Gözaltı sonrasında, Saraç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmiştir.

Sonuç

Astrolog Hilal Saraç, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bu olay, sosyal medya paylaşımlarının hukuki sonuçları konusunda bir kez daha dikkatleri çekmiştir.
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