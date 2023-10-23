Aşkı Memnu neden yok, bugün neden yok, final ne zaman? Kanal D Aşkı Memnu final mi yaptı, son bölüm izle

Hafta içi her gün yayınlanan Aşkı Memnu dizisinin tekrar bölümleri izleyenleri yine ekrana kilitliyordu. Yaz boyu devam eden Aşkı Memnu için bugün meraklı arayış başladı. TV'de olmayan Aşkı Memnu için Aşkı Memnu neden yok, bitti mi? Aşkı Memnu tekrar bölümlerinde final yaptı mı? soruları araştırılıyor. İşte Kanal D yayın akışıAşkı Memnu dizisi 21 Ekim 2023 Cumartesi akşamı sata 20.00'de final bölümünü yayınladı.Aşk-ı Memnu final bölümü 79. bölümde gerçekleşecek. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşkı Memnu final bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.Sevilen dizi Aşk-ı Memnu, merakla beklenen muhteşem finaliyle ekranlara veda ediyor. Dizinin son bölümü bir sürprizle başlayacak, Matmazel'in Adnan Bey'e "daha fazla sessiz kalamayacağım" cümlesiyle her şeyi itirafa hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle...Nihal ve Behlül'ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül'le koruda buluşur.Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir'in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.Taksiden indiğinde, Behlül'ün arabasını görür. Behlül'ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül'ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter'i görür.Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.07:00 Yabancı Damat08:30 Konuştukça09:45 Magazin D Cumartesi13:00 Arda'nın Mutfağı14:00 Yerli Dizi16:15 Yerli Dizi18:30 Kanal D Ana Haber20:00 Aşk-ı Memnu22:15 Yerli Sinema00:15 Yerli Dizi