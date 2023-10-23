Haber Tarihi: 23 Ekim 2023 16:38 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 16:38

Aşkı Memnu neden yok, bugün neden yok, final ne zaman? Kanal D Aşkı Memnu final mi yaptı, son bölüm izle

Milli Yas nedeniyle bir süredir dizilerin yeni bölümleri ekranda yer almamıştı. Bu nedenle cumartesi akşam tv yayın akışı listesinde efsane dizi Aşk-ı Memnu yayınlanacak. Kana D yayın akışı da bu bağlamda merak ediliyor. Aşk-ı Memnu hafta içi her gün gündüz Kanal D kuşağında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da Aşk-ı Memnu final sahnesi merakla bekleniyor. Peki, Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı? İşte, Kanal D yayın akışı 23 Ekim 2023!

Aşkı Memnu neden yok, bugün neden yok, final ne zaman? Kanal D Aşkı Memnu final mi yaptı, son bölüm izle
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Hafta içi her gün yayınlanan Aşkı Memnu dizisinin tekrar bölümleri izleyenleri yine ekrana kilitliyordu. Yaz boyu devam eden Aşkı Memnu için bugün meraklı arayış başladı. TV'de olmayan Aşkı Memnu için Aşkı Memnu neden yok, bitti mi? Aşkı Memnu tekrar bölümlerinde final yaptı mı? soruları araştırılıyor. İşte Kanal D yayın akışı 
AŞKI MEMNU NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Aşkı Memnu dizisi 21 Ekim 2023 Cumartesi akşamı sata 20.00'de final bölümünü yayınladı.
AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Aşk-ı Memnu final bölümü 79. bölümde gerçekleşecek. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşkı Memnu final bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.

AŞKI MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Sevilen dizi Aşk-ı Memnu, merakla beklenen muhteşem finaliyle ekranlara veda ediyor. Dizinin son bölümü bir sürprizle başlayacak, Matmazel'in Adnan Bey'e "daha fazla sessiz kalamayacağım" cümlesiyle her şeyi itirafa hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle...

Nihal ve Behlül'ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül'le koruda buluşur.

Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir'in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.

Taksiden indiğinde, Behlül'ün arabasını görür. Behlül'ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül'ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter'i görür.
Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:15 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:15 Yerli Sinema
00:15 Yerli Dizi

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