Aşı olmayan NBA oyuncularına, Toronto'da oynama izni çıktı

NBA oyuncularının, KOVID-19 aşısı olmamaları durumunda bile bu sezon Toronto'da oynamalarına izin verileceği bildirildi.



Sportsnet'ten Michael Grange, ziyaretçi konumunda olacak NBA oyuncularının 'Ulusal Çıkar Muafiyeti' kapsamında aşı durumlarına bakılmaksızın, bu sezon Toronto'da maç oynamalarına izin verileceğini açıkladı.



Muafiyetin, aşısız oyuncuların Kanada'ya girmesine izin vereceği, ancak girişte KOVID-19 için test edilmelerinin gerekeceği ve erişimlerinin otel ile Scotiabank Arena ile sınırlı olacağı kaydedildi.



Raptors ekibi, geçtiğimiz sezon iç sahadaki maçlarını, ABD-Kanada sınırının kapanmasına neden olan KOVID-19 protokolleri nedeniyle Tampa, Florida'da oynamıştı.



Raptors'ın 4 Ekim tarihinde Philadelphia 76ers'a karşı oynayacağı hazırlık maçı, Raptors'ın 28 Şubat 2020'den bu yana Toronto'da oynayacağı ilk karşılaşma olacak.



