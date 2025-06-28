Transfer döneminde Beşiktaş ile ismi anılan Marko Arnautovic için Avusturya medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
VELİ KAVLAK'DAN BİLGİ ALDI
Avusturya basınından Peterlinden.live'ın haberine göre, Arnautovic, milli takımdan eski arkadaşı olan ve şu anda Beşiktaş U19 takımında antrenörlük yapan Veli Kavlak'ı arayarak İstanbul kulübü hakkında detaylı bilgi aldı. Ancak Beşiktaş ile şu ana kadar resmi bir anlaşma sağlanmış değil.
Haberde yer alan bilgilere göre, siyah-beyazlıların teklifinin mali açıdan cazip olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Inter ile 28 maçta 908 dakika süre bulan 36 yaşındaki yıldız golcü, 7 gol, 2 asist kaydetti.
VELİ KAVLAK'DAN BİLGİ ALDI
Avusturya basınından Peterlinden.live'ın haberine göre, Arnautovic, milli takımdan eski arkadaşı olan ve şu anda Beşiktaş U19 takımında antrenörlük yapan Veli Kavlak'ı arayarak İstanbul kulübü hakkında detaylı bilgi aldı. Ancak Beşiktaş ile şu ana kadar resmi bir anlaşma sağlanmış değil.
Haberde yer alan bilgilere göre, siyah-beyazlıların teklifinin mali açıdan cazip olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Inter ile 28 maçta 908 dakika süre bulan 36 yaşındaki yıldız golcü, 7 gol, 2 asist kaydetti.
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