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Arnautovic, Veli Kavlak'a Beşiktaş'ı sordu!

Inter ile yollarını ayıran Marko Arnautovic'in, arkadaşı Veli Kavlak'dan Beşiktaş hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

calendar 28 Haziran 2025 17:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arnautovic, Veli Kavlak'a Beşiktaş'ı sordu!
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Transfer döneminde Beşiktaş ile ismi anılan Marko Arnautovic için Avusturya medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

VELİ KAVLAK'DAN BİLGİ ALDI

Avusturya basınından Peterlinden.live'ın haberine göre, Arnautovic, milli takımdan eski arkadaşı olan ve şu anda Beşiktaş U19 takımında antrenörlük yapan Veli Kavlak'ı arayarak İstanbul kulübü hakkında detaylı bilgi aldı. Ancak Beşiktaş ile şu ana kadar resmi bir anlaşma sağlanmış değil.

Haberde yer alan bilgilere göre, siyah-beyazlıların teklifinin mali açıdan cazip olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter ile 28 maçta 908 dakika süre bulan 36 yaşındaki yıldız golcü, 7 gol, 2 asist kaydetti. 


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