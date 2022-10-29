Arkas Spor'un konuğu Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan 10 puanlı Arkas Spor, 12 puanla zirve takipçisi Ziraat Bankkart'ı 30 Ekim Pazar günü konuk edecek.
Atatürk Voleybol Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, önemli virajı taraftarlarının desteğiyle geçmek istediklerini söyledi.
Atatürk Voleybol Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, önemli virajı taraftarlarının desteğiyle geçmek istediklerini söyledi.
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