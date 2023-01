Arda Turan'dan teknik direktörlük sorusuna cevap!

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan bir araya geldi.



Turan, "Teknik direktör olacak mısınız?" sorusuna, "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip..." dedi.



Osman Çakmak ise, "Teknik direktör olarak Arda Turan'ı oynatır mısın?" sorusuna "Ben samimiyetimle söylüyorum, Arda kaptan burada diye söylemiyorum, Manisaspor'da oynarken 'Allah'ım sen bu çocuğu nazarlardan koru' derdim. Çünkü Türk futbolunda az yetişen bir yetenekti ve o yüzden oynatırdım." yanıtını verdi.



Çakmak, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Oğuz Çetin ve Arda Turan'ın Türkiye'nin en kariyerli oyuncuları olduğunu dile getirdi.



"Osman abi çok büyük bir futbolcuydu"



Osman Çakmak'ın futbolculuğu ve teknik adamlığı hakkındaki görüşü sorulan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan ise, Ampute Milli Futbol Takımı'yla dünya kupasını kazanan Osman Çakmak ile ilgili olarak, "Osman abi her şeyden önce iyi bir dost ve çok güzel bir insan. Bizim ülkemize yaptığı bütün hizmetler için kendisine çok teşekkür ederiz. O futbolculuğunda çok büyük bir futbolcuydu, yaşattıkları ortada. Hocalığında da öyle. Allah onu ülkemizin futbolundan eksik etmesin. Onun fikirleri ve bilgileri her manada çok değerli. Bu fırsatla ben de kendisine Türk halkı adına teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"Arda kaptan, 2017'de Ampute Milli Takımı'na prim dağıttı"



Osman Çakmak, 2017 yılında yaşanan bir olayı da röportaj sırasında paylaşarak, "2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ben takım kaptanıydım, Arda kaptan da A Milli Takım'ın kaptanıydı. O dönemde konuşmuştuk kendisiyle ve 'Kaptanım, çocuklara moral verecek bir şey yapmak istiyorum' demiştim. Kendisi de 'Benim üzerime düşen ne varsa yaparım' dedi. O dönemde bütün futbolculardan alıp Ampute Milli Takımı'na prim dağıttı. Bu kadar da ince düşünür." değerlendirmesinde bulundu.



Arda Turan da, Osman Çakmak'ın bu sözlerinin ardından "Estağfurullah, siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz." cevabını verdi.



Ampute Milli Takımı'ndaki görevi



Ampute Milli Futbol Takımı'nın başında Dünya Kupası'nı kazanan Osman Çakmak, o günden bu güne zamanın çok hızlı geçtiğini belirtti.



Futbolculuk kariyerinde birer Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliği olduğunu hatırlatan Çakmak, sözlerine şöyle devam etti:



"Dünya kupasında finalde penaltı kaçırmıştım, ikinci olduk. O günden sonra görev değişimi oldu. Benden önceki güneydoğu gazisi hocamız rahatsızlığından dolayı görevi bırakınca federasyona 'Benim görevimin en iyi şekliyle takım kaptanı Osman Çakmak'a verilmesini' diye bir mektup yazıyor. Devlet büyüklerimiz ve federasyon da böyle uygun görüyor. Ben de '1 yıldır daha oynarım' diyordum. Öyle bir hırsım, inancım vardı. Dünya kupasını kazanmadan bırakmak istemiyordum ama 'Hoca olarak da dünya kupasını alabilirsin' denildi. Devamında 16 ülkenin katıldığı Polonya'nın Krakow kentinde namağlup Avrupa şampiyonu olduk. En az gol yiyen ve en fazla gol atan takım olduk. Önemli olan hırslı, inançlı, topu rakibe vermeyen, futbolun gereksinimlerini yerine getirip ülkesini en iyi şekilde temsil eden bir takım olmaktı. Avrupa Şampiyonası'nı unutup Dünya Kupası'na odaklandık."



Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'na futbolda ekol olmuş Brezilya, Arjantin, İngiltere, İtalya gibi takımların olduğunu hatırlatan Çakmak, buna karşın oyuncularına 'dünyada birisi birinci sırada olacaksa, bunun bizim olmamız lazım. Allah'ın izniyle şampiyona olacağız. İnanıyoruz' dediğini hatırlattı.



Tüm takımların analizlerini yaptıklarını ve gece yarılarına kadar çalıştıklarını belirten Çakmak, şunları söyledi:



"Öyle inançlı bir takım olduk ki, antrenmanlarda bile birbirlerine mağlup olduktan sonra yemekte morali bozuk olan bir takım olmuştuk. O dönemde 'Arkadaşlar mağlubiyet de hak, galibiyet de hak. Biz bir aileyiz, bu hırsı ve inancı dünya ülkelerine karşı göstermemiz lazım' demiştim. Şükürler olsun ki, teknik direktör olarak Haiti'ye karşı bir beraberliğim var sadece, diğer maçları kazandık. 4 yıl önce finalde Angola'ya kaybetmiştik penaltılarla. 4 yıl sonra aynı takımla yine finalde karşılaştık. Bunun bir tesadüf olmadığını, bu takımın bir dünya kupası olduğunu ve bu kupayı onların elinden almamız gerektiğini söyledik. Turnuvanın en çok gol atan, en az gol yiyen ve en centilmen takımı olduk. İlk yarı 1-1 bitince devre arasında takıma 'Benim sizden hocanız ve bir gazi olarak isteğim var. İsterseniz ikinci yarıya çıkmayın, zaten ikinci olacaksınız' dedim. İkinci yarıda peş peşe goller geldi ve dünya şampiyonu olduk. Ondan sonraki serüven daha hızlı ve daha çok ilerledi. Şu anda zirvedeyiz. 100. yılımızda bu kupa 85 milyona armağan olsun dedik."



"Zirvede kalmak daha zor"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın final maçına gelip kendilerini onurlandırdığını ve mutlu ettiğini söyleyen Osman Çakmak, bunun kendileri için büyük bir moral olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:



"Sağ olsun, Cumhurbaşkanımızın, çocukların ödüllerini de yatırması benim için ayrı bir mutluluk. Hoca olarak elim güçleniyor. Bu anlamda hem devletimize hem milletimizi hem de Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Zirvedeyiz ve zirvede kalmak daha zor. Bizim için işler artık daha zor. Allah nasip ederse, devamlı sporun içinde kalıp üstümüze düşen ne ise, en iyisini yapmak artık boynumuzun borcu. Asla pes etmeden daha sağlam durup yaptığımız hareketlere ve konuştuğumuz cümlelere dikkat ederek, Türk milletine layık bir evlat olmak için sağlam durmamız lazım diyorum."





