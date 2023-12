Araba fiyatları düşecek mi, düşer mi? 2024 2. el araba fiyatları

ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ, ARTAR MI 2024?

SIFIR ARABA FİYATLARI 2022 - 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Tüm dünyayı etkileyen çip sorunu, enerji sorunu, yüksek enflasyon ve dolat/TL kurunun üzerine bir de Rusya - Ukrayna savaşının eklenmesiyle otomobil fiyatları arttıkça arttı... Peki, Araba fiyatları düşer mi? 2024 ikinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer?Hızlı yükselen fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorlukların yanı sıra tedarik sorununun azalmasıyla otomotiv piyasasında gözlenen yavaşlama, rakamlara da yansıdı. Ağustos ayı başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 3 düştü. Böylece, pandemi koşullarının etkili olduğu Eylül 2021'den bu yana ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş kaydetti. Fiyatlardaki geri çekilmede, sıfır kilometre araçların ikinci elde spekülatif fiyatlarla satışına yönelik caydırıcı önlemlerin de etkil olduğu belirtiliyor.Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın verilerine göre, ikinci el otomobil fiyatları ağustos ayı itibarıyla düşüşe geçti. EKONOMİ'ye konuşan Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın, fiyatlardaki düşüşün nedenlerini şöyle özetledi: "Seçimden bu yana ikinci el satışlarında bir düşüş vardı. Düşüş devam ediyor. Satışlardaki daralma temmuz sonu itibarıyla fiyatlara yansımaya başladı. Bunda birkaç majör neden var. Birincisi; sıfır kilometre araçlarda pandemiden bu yana önemli bir sıkıntı olan bulunurluk sorunu önemli ölçüde azaldı. Sıfır kilometre araç bulamayan ikinci el araca yöneliyor bu da fiyatları artırıyordu. Şimdi insanlar sıfır km araç bulabildikleri için ikinci ele talep biraz düşüyor. Alım gücünün düşmesi de fiyatları aşağı çekiyor."EBS Danışmanlık'ın verilerine göre, ikinci otomobil satışları bu yıl ilk kez haziran ayında düştü. Haziran ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 18 düşerek, 710 bin adette kaldı. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, ikinci el araç satışlarındaki düşüşe yönelik şu açıklamayı yaptı: "Piyasa sıkıştı. Sıkışıklık halen devam ediyor. Baz etkisiyle temmuz ayı satışlarında artış olsa da rakamlar haziran ayı altında olacak. artan fiyatlar vatandaşın alım gücünü aşıyor" şeklinde konuştu.Ekonominin nabzının ikinci elde olduğunu vurgulayan Şahin, "Sıfırı alan yüzde 10'luk belli bir kitle. Alışların yüzde 60'ını 10 yaş üzeri otomobiller oluşturuyor. Türkiye'de ilk 6 ayda satılan sıfır otomobil sayısı 430 bin 372 iken satılan 30 yaş ve üstü otomobil sayısı yaklaşık 448 bin. Türkiye gerçeği bu" diye konuştu.İkinci otomotiv sektörü temsilcilerinden Otomerkezi CEO'su Muhammed Karakaş, Eylül 2021'den bu yana ikinci el otomobil fi yatlarında ilk kez düşüş olduğunu belirterek, "İkinci el otomobil fi yatlarında ağustosta başlayan düşüşün 15 Eylül'e kadar süreceğini öngörüyoruz. Bu tarihten sonra ise yaz bitiyor, kur da duracak gibi değil. Kur 1-2 lira yukarı kıpırdar. Öyle olunca düşüş durağanlaşır" açıklamasını yaptı.Döviz ile ikinci el fiyatlarını kıyasladıkları endeksin, yılın ilk yarısına göre yüzde 140'lara kadar yükseldiğini belirten Carvak CEO'su Mehmet Çelikol, "Öngörümüz bunun yıl sonunda yüzde 120'lere düşmesi yönündeydi. Fiyatların döviz bazlı düşüşü bu beklentimizle paralel gerçekleşti. TL bazında önemli fiyat düşüşü görmüyoruz. Ancak sıfır araç arzının artması, ikinci el fi yatının sıfır araç fiyatını geçememesi yönündeki yasal düzenleme ve sezonsallık etkisi ile yaşanan talep düşüşü sebepli Ağustos ayında bazı segmentlerde küçük düşüş görüyoruz" diye konuştu. Haziran ayında hem bayram öncesi olması hem de fi yat artışı beklentisi sebebiyle ciddi talep artışı gözlendiğini hatırlatan Çelikol, şöyle devam etti: "Temmuz ile birlikte talep düşüşü görmeye başladık ve bu trend Ağustos'ta da devam ediyor. Ancak bu beklediğimiz bir düşüştü, bunu hem yaz ayları hem de bayram sonrasının sezonsallık etkisi olarak değerlendirmek lazım. Eylül ile birlikte geçen yıllarda gördüğümüz gibi tekrar talep artışı gözlemeyi bekliyoruz."İkinci el araç piyasasındaki daralmaya karşın, sıfır kilometre araçlarda henüz satışlarda düşüş söz konusu değil. Ancak talepte yavaşlama var. Yüksek enflasyon ve krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle sıfır araç pazarında iptaller başlamıştı. Tedarik sorunu nedeniyle pandemiden bu yana birikmiş talep olduğu için sipariş iptalleri henüz satış rakamlarına yansımıyor. Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 115,4'lük rekor artışla 112 bin adeti aşmıştı. Ağustos ayında da biriken talep nedeniyle satışlarda daralma beklenmese de temmuz ayına göre ivmenin hız kesmesi bekleniyor. Talepteki yavaşlamanın satışlara etkisinin son çeyrekte ise daha net görüleceği öngörülüyor.Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 800 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? İşte matrah düzenlemesi öncesi fiyatlar ve sonrasında oluşan indirimli son fiyatlar...Polo 1.0 80 PS Manuel ImpressionMatrah öncesi fiyatı: 524,000 TLMatrah sonrası fiyatı: 466.000 TLAralık fiyatı: 473,900 TLPolo 1.0 TSI 95 PS Manuel LifeMatrah öncesi fiyatı: 576,200 TLMatrah sonrası fiyatı: 544,300 TLAralık fiyatı: 558,400 TLYeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 638,200 TLYeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 736,700 TLYeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel LifeFiyatı: 652,600 TLT-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 764,500 TLTaigo 1.0 TSI 95 PS Manuel LifeFiyatı: 706,900 TLVolkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -Fiyat 658,100 TLIBIZA 1.0 Evo 80 HP StyleMatrah öncesi fiyatı: 490.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 435.750 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG StyleListe fiyatı 562.000 TL1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 695.000 TLLEON 1.0 TSI 110 HP StyleFiyatı 760.000 TLARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG StyleFiyatı 665.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG XperienceFiyatı 715.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG FRFiyatı 715.000 TLYeni Fabia 1.0 TSI 95 PS EliteMatrah öncesi fiyatı: 508.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 452.568 TL1.0 TSI 110 PS DSG EliteMatrah öncesi fiyatı: 549.400 TLMatrah sonrası fiyatı: 518.984 TL1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 604.400 TL1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TLScala 1.0 TSI 110 PS DSG ComfortListe Fiyatı 659.900 TL1.0 TSI 110 PS DSG EliteFiyatı 694.900 TLPremium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TLKAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG EliteFiyatı 735.900 TLElite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TLC3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri ManuelMatrah öncesi fiyatı: 474.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 421.521 TLAralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel BoldMatrah öncesi fiyatı: 574.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 542.205 TLAralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine BusinessMatrah öncesi fiyatı: 591.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 558.260 TLAralık kampanyalı fiyatı: 597.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 607.000 TLC3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam OtomatikFiyatı: 675.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 710.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 772.000 TL1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 761.000 TLC-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri ManuelMatrah öncesi fiyatı: 514.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 457.141 TLAralık kampanyalı fiyatı: 509.000 TLCITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri ManuelFiyatı: 672.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold -793.000 TLYENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVTMatrah öncesi fiyatı: 515.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 458.000 TLAralık fiyatı: 458.000 TLYENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bgMatrah öncesi fiyatı: 506.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 450.000 TLEssential Stepway Eco-G 100 bg - 521.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 463.000 TLEssential Stepway Tce 90 bg CVT - 538.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 508.900 TLExpression Stepway Tce 90 bg CVT - 557.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 526.900 TLYENİ DUSTER Essential TCe 90 bg- 549.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 512.900 TLExpression ECO- G 100 bg - 593.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 544.900 TLAralık kampanyası: 563.300 TLEssential TCe 150 bg EDC - 628.000 TLJourney TCe 150 bg EDC - 674.900 TLEssential Blue dCi 115 bg 4x4 - 691.000 TLYENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltukluMatrah öncesi fiyatı: 588.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 555.000 TLEssential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 603.900 TLExpression Turbo 110 bg 7 koltuklu - 603.900 TLExpression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 608.900 TLExtreme Turbo 110 bg 7 koltuklu - 634.000 TLExtreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 649.000 TLEGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 437.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 365.300 TLAralık fiyatı: 374.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 558.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 528.000 TLAralık fiyatı: 540.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 632.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik - 683.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 474.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 422.400 TLAralık fiyatı: 424.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 688.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 708.900 TL1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 509.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 453.500 TLAralık fiyatı: 463.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 702.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 743.900 TLEGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 479.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 426.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 561.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 530.800 TLAralık fiyatı: 543.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 652.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 488.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 434.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 586.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 554.400 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 662.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TLEgea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel DizelMatrah öncesi fiyatı: 576.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 545.000 TLAralık fiyatı: 557.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 692.900 TLEgea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 474.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 422.400 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 576.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 438.000 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 661.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 717.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 501.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 446.400 TLAralık fiyatı: 456.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 619.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 708.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 737.900 TL1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 536.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 507.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 721.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 772.900 TLEgea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 701.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 754.900 TL1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 606.500 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 736.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 789.900 TLPANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 475.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 423.200 TLAralık fiyatı: 439.900 TL1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 479.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 426.800 TLAralık fiyatı: 428.900 TL0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel BenzinMatrah öncesi fiyatı: 566.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 535.500 TLAralık fiyatı: 551.900 TL0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel BenzinMatrah öncesi fiyatı: 583.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 551.600 TLAralık fiyatı: 596.600 TL500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel HybridFiyatı: 611.900 TL500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 666.900 TL500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - BenzinliFiyatı: 641.900 TL1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TLYeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel BenzinMatrah öncesi fiyatı: 577.700 TLMatrah sonrası fiyatı: 545.700 TLAralık fiyatı: 551.100 TLTitanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit - 798.300 TLEcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / BenzinFiyatı 668.600 TLST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin - 757.900 TLPuma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / BenzinListe fiyatı 756.500 TLYeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik EleganceMatrah öncesi fiyatı: 567.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 547.000 TLCity 1.5L VTEC Benzinli Otomatik ExecutiveMatrah öncesi fiyatı: 585.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 563.500 TLHyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin ManuelMatrah öncesi fiyatı: 331.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 300.566 TL1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 329.298 TL1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 339.887 TL1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 355.328 TLHyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)Matrah öncesi fiyatı: 444.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 370.354 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 424.680 TL1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 432.680 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 455.347 TL1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 469.569 TL1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 460.616 TLi20 N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel - 747.000 TLElantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli)Fiyatı 621.000 TL1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 660.000 TL1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 719.000 TLBayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin ManuelMatrah öncesi fiyatı: 472.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 419.791 TL1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin OtomatikMatrah öncesi fiyatı: 503.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 447.347 TL1.4 MPI 100 PS Style Benzin OtomatikMatrah öncesi fiyatı: 525.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 466.903 TL1.4 MPI 100 PS Elite Benzin OtomatikMatrah öncesi fiyatı: 550.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 519.562 TL1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCTMatrah öncesi fiyatı: 568.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 537.002 TLKona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCTFiyatı: 674.000 TLPICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT BenzinMatrah öncesi fiyatı: 443.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 369.420 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin LiveMatrah öncesi fiyatı: 450.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 375.250 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 460.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 383.580 TLPicanto 1.2L 84 PS AMT Benzin FeelMatrah öncesi fiyatı: 460.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 383.580 TLRIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 471.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 418.830 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 532.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 473.120 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance KonforMatrah öncesi fiyatı: 592.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 559.220 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 611.800 TLYeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 680.000 TLYeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige - 790.000 TLYeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin CoolFiyatı: 685.000 TLCeed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 715.000 TLCeed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool - 765.000 TLSTONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - CoolMatrah öncesi fiyatı: 528.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 469.500 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 577.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 545.060 TLStonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 589.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 556.360 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 610.820 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 636.000 TLStonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 675.000 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 677.000 TLMGMG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PSFiyatı: 563.600 TLMG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 769.000 TLSpace Star 1.2 INTENSE CVTMatrah öncesi fiyatı: 493.600 TLMatrah sonrası fiyatı: 438.900 TLAralık fiyatı: 452.000 TLMicra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT TeknaFiyatı: 613.800 TLNİSSANJuke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites TeknaFiyatı: 670.400 TL1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 768.200 TLCORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCEMatrah öncesi fiyatı: 499.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 444.900 TLAralık fiyatı: 464.900 TL1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITIONMatrah öncesi fiyatı: 589.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 557.900 TLAralık fiyatı: 561.900 TL1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 633.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 707.900 TLYeni Astra1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 693.900 TLCROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIALFiyatı 629.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL- 679.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 731.900 TLYeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8Matrah öncesi fiyatı: 510.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 453.121 TLAralık fiyatı: 465.000 TL208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 610. 000 TL208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 613.000 TL208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 679.500 TL208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 748.500 TLYeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MTFiyatı - 716.000 TL2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 797.000 TLClio Joy 1.0 Sce 65 bgMatrah öncesi fiyatı: 448.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 373.000 TLAralık fiyatı: 376.900 TLJoy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 516.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 458.000 TLAralık fiyatı: 460.200 TLTouch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 536.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 507.000 TLIcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 578.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 546.000 TLTaliant Joy 1.0 Sce 65 bgMatrah öncesi fiyatı: 447.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 372.000 TLAralık fiyatı: 373.900 TLJoy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 524.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 466.000 TLTouch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 556.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 526.000Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bgListe fiyatı 742.000 TLTouch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 762.000 TLIcon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 790.000 TLJoy 1.3 TCe EDC 140 bg - 653.500 TLJoy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 663.500 TLTouch 1.3 TCe EDC 140 bg - 711.000 TLTouch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 797.000 TLIcon 1.3 TCe EDC 140 bg - 752.000 TLSWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -Matrah öncesi fiyatı: 595.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 562.026 TL1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 601.000 TL1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 645.000 TL1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 651.000 TLVITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 789.000 TL1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 799.000 TLCorolla 1.5 VisionListe fiyatı 607.050 TLCOROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 633.750 TLCOROLLA 1.5 Dream - 671.150 TLCOROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 697.850 TLCOROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 742.150 TLCOROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 783.400 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive SFiyatı 744.400 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive SFiyat 781.600 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive SFiyat 789.650 TLYARIS CROSS 1.5 Dream Multidrive SFiyatı 752.500 TLYARIS CROSS 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 770.000 TLYARIS 1.0 VisionMatrah öncesi fiyatı: 517.050 TLMatrah sonrası fiyatı: 459.750 TLYaris 1.5 Dream Multidrive S - 623.250 TL1.5 Dream X-Pack Multidrive S 661.500 TL1.5 Flame Multidrive S 672.100 TL1.5 Flame X-Pack Multidrive S 699.000 TLYaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 789.200 TL