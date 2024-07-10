Antalyaspor, Ivan Cavaleiro'yu istiyor

Stoper, kanat ve santrafor transferleri için yoğun bir mesai harcayan Antalyaspor'da tanıdık bir isim gündeme geldi. Kırmızı-Beyazlılar, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Alanyaspor forması giyen Ivan Cavaleiro'yu gündemine aldı. Bonservisi elinde olan Angolalı futbolcuyla temas kurulurken, diğer adaylar için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



LILLE'DEN AYRILDI



Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig ekiplerinden Fulham ile yollarını ayırarak Fransız ekibi Lille ile anlaşma sağlayan Cavaleiro, 1 yıllık sözleşmesini tamamlamasının ardından takımdan ayrıldı. Bonservisini eline alan 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.



SAKATLIK YAŞADI



Lille'de geçirdiği 1 sezonda Ligue 1'de 17, Konferans Ligi'nde de 6 maça çıkan Angolalı, 1 gol ve 2 asistle oynadı. 995 dakika süre alabilen deneyimli futbolcu, ligde sadece 9 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Cavaleiro'nun düzenli şans bulamamasında yaşadığı sakatlık da etkili oldu. Lille'in ideal kadrosunda kendisine yer bulan Cavaleiro, geçtiğimiz Aralık ayında yaşadığı sakatlık sebebiyle 8 hafta formasından uzak kalırken, sonrasında da formayı kapmakta zorlandı.



TÜRKİYE'DE 25 MAÇA ÇIKTI



2022-2023 sezonunu Fulham'dan kiralık olarak Alanyaspor'da geçiren Cavaleiro, toplam 25 maçta sahaya çıktı. Süper Lig'de 2 gol, 5 asist, Türkiye Kupası'nda da 2 golle oynayan deneyimli futbolcu, bin 235 dakikada toplam 9 gole katkı koydu.



2015'TE ZİRVE YAPTI



Kariyerine Benfica'da başlayan ve sonrasında İspanyol ekibi Deportivo'ya kiralanan Cavaleiro, 2015 yılında performansının zirvesini yaşadı. 2015 yılında Benfica'dan Monaco'ya 15 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan başarılı kanat, 1 sezon sonra 8 milyon Euro'ya İngiliz ekibi Wolverhampton'ın yolunu tuttu. 2019'da 5.9 milyon Euro'ya kiralık olarak, 2020'de de 11.8 milyon Euro karşılığında bonservisiyle Fulham'ın formasını giyen Cavaleiro, sonrasında ise Alanyaspor ile Lille adına mücadele etti. [Lider Gazete]





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