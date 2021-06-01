Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in hedefi kulübü daha ileriye taşımak

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, kente yakışan bir yönetim anlayışıyla başarıya yürümek istediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in hedefi kulübü daha ileriye taşımak
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01 Haziran 2021 15:01
Fraport TAV Antalyaspor'un kulüp başkanı Aziz Çetin, kente yakışan bir yönetim anlayışıyla başarıya yürümek istediklerini belirtti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında başkan Çetin, Antalyaspor'da onurlu bir göreve başladığını hatırlattı.

Bayrağı daha yükseklerde dalgalandırmak için yönetim olarak çalıştıklarını aktaran Çetin, "Amacımız, kırmızı-beyaz bayrağımızın üzerindeki armamızı layıkıyla temsil etmek, Antalya'mıza ve camiamıza yakışan bir yönetim anlayışı göstererek, kulübümüzü her zaman daha ileriye taşımak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çetin, özveriyle çalışan eski başkan Mustafa YIlmaz'a da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.


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