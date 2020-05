Anneler Günü hediyesi el yapımı (Nasıl yapılır kolay) Anneye hediye yapma

Anneniz İçin Özel Anneler Günü Kitabı Yapımı

Anneler Günü tüm dünyada büyük bir sevgi ile kutlanan bir gündür ve her yıl unutulmaz, birbirinden güzel anılar yaşamamıza ve biriktirmemize sebep olur. Efsanevi hikâyesi yüzlerce yıldır herkes tarafından kabul edilen Anneler Günü, barındırdığı binlerce anlamın yanında, şefkatin en saf halini akıllarımıza getirir ve sadece bu özelliği ile dahi herkesi mutlu ederek bir şekilde annesine bağlar, kavuşturur. Bu bir telefon dahi olsa, duygusal bir konuşmanın vesilesi olan anneler günü sayesindedir. Vereceğiniz her hediye annenizin gözlerinin dolmasını sağlayacaktır amaher zaman fark yaratacak ve özelliklerini hiçbir zaman kaybetmeyeceklerdir. Daha kıymetli bir hediyenin olması, hele de maddiyat ile ölçülebilen bir hediyenin anlam ifade etmesi söz konusu dahi değildir.Anneler günü hediyesi el yapımı olsun istiyorsanız anneler günü kitabı yaparak anneniz için harika bir hediye verebilirsiniz. Kendiniz yapacağınız için annenizin çok hoşuna gidecek bu özel kitap, onun ömür boyu saklayacağı bir hediye olacaktır. Her hediye annenizi mutlu edecek olsa daçok daha anlamlı görüleceği için onun mutluluğunu daha da fazla arttıracaktır.Annenizi ne kadar çok sevdiğinizi göstermek için düşünceli ve tatlı bir kitap yapımı, her sayfasında annenize olan sevginizi yazacağınız ifadeler ya da çizeceğiniz resimler ile dolu olacaktır. Bunların dışında sayfalara anneniz ile ilgili eşyaları ya da en çok beğendiğiniz özelliklere de yer verebilir, onun sizin için en kadar önemli olduğunu gösterebilirsiniz. Bu özel kitabı yapmak için gereken malzemeler;Kitap sayfası olarak kullanacağınız sayfaları bilgisayardan çıktı alacak ya da düzenli bir yazı olacak şekilde her sayfaya anneniz ile ilgili özelliklere yer verin. Örneğin sayfaların başında: "Annem Benimle Hep Konuşur Çünkü:" gibi ifadeler yazın. Daha sonra bu ifadelerin altına kendiniz açıklamalar yazacaksınız. Kitabı yapmaya başlamak için ilk olarak en az 10 sayfayı istediğiniz boyutta kesin. Kullanışlı bir hediye olması için boyutları bloknot aralığında tutabilirsiniz. Daha sonra her sayfaya anneniz ile ilgili sözler yazın, resimler çizin ya da onun en sevdiği nesneleri sayfalara yapıştırın. Ardından 10 sayfayı bu şekilde tamamladıktan sonra kapak için seçim yapmanız gerekiyor. Kapak hazırlamak için annenizin en çok beğendiğiniz özelliklerine yer verebilirsiniz. İkinci adım olarak kapağı en önde olacak şekilde diğer sayfaların üzerine yerleştirin. Renkli el işi kağıdından sayfa boyutu kadar parçalar kesin. Daha sonra hepsinin arkasına gelecek şekilde yapıştırın. En son olarak ise bu sefer aynı işlemi tersten olacak şekilde yaparak yapıştırma işlemini tamamlayın. Ön kapak için hazırladığınız sayfanın en üstte yer almasına dikkat edin. Birbirine sıkıca yapışmaları için bir klipsli ataç vasıtası ile kitabınızı kapalı halde tutabilirsiniz. Daha sonra en az 1 saat bu şekilde kitabınızı kapalı tuttuktan sonra anneniz için harika bir hediyeye sahip olursunuz.arasında tasarımı ve tamamen kendiniz yaptığınız için öne çıkan bu özel hediyenin sayfalarında kullanmanız için başlıklar ise şu şekildedir – bunları kendiniz değiştirebilir ya da çoğaltabilirsiniz:Anneler için verilecek en güzel hediyelerin başında çiçekler gelmektedir ancak bu çiçeklerin solması ile hediye kalıcı olamamaktadır. Bu durumda kendi çiçeğinizi yaparak anneniz için son derece özel bir hediye hazırlayabilirsiniz.bakımından son derece özel ve kolay hazırlanan bu çiçek, annenizin en özel gününün daha özel geçmesine neden olacaktır.sorusu soruyorsanız bu özel çiçek pratik ve hızlı şekilde sorunuza yanıt verecektir. Yapımı için gereken malzemeler şu şekilde;Yapılışı için öncelikli olarak internetten bulduğunuz saksı deseninin çıktısını alabilir ya da kendiniz yapmak isterseniz bir mukavva ya da karton üzerine istediğiniz boyutta bir saksı deseni çizin. Ancak burada önemli olan nokta saksının çiçekle uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz aksi halde çiçeğiniz saksıya göre çok büyük ya da küçük görünebilir. Saksıyı kendiniz yapıyorsanız kartondan ya da mukavvadan kestiğiniz kalıbın üzerine renkli el işi kağıdını da tam uyacak şekilde kesin ve ardından tutkal ile yapıştırın. Eğer çıktı almışsanız bu çıktıları doğrudan kullanabilirsiniz.Daha sonra çiçeğinizin hangi renkte olmasını istiyorsanız keçelerin üzerine tükenmez kalemler ile çiçek desenleri çizin. Burası tamamen sizin hayal gücünüze kalmıştır. Keçeler üzerine çizdiğiniz çiçeklerin bütünlüklü olmasına dikkat edin yani tüm yaprakları arasında birleşim bulunmalı. Çok renkli bir çiçek istiyorsanız daha fazla renkte keçe kullanabilirsiniz. Çiçeğinizin en ortası için de tercihen sarı keçeden yuvarlak bir halka çizmeyi unutmayın. Daha sonra kestiğiniz keçeleri çiçek sıralamasına uygun olacak şekilde, yani arka kısımda yapraklar, ön kısımda çiçek ve ortasında da yuvarlak polen kısmı olacak halde üst üste tutkal vasıtası ile yapıştırın. En alt kısma ise hazırladığınız saksıyı çiçeğinizin sapına uyacak şekilde yapıştırın. Son olarak kalan ise çiçeğinizin ortasındaki kısma kendi fotoğrafınızı yerleştirmek kalıyor. Fotoğrafınızı ya da annenizin fotoğrafını makas ile düzenli bir şekilde kestikten sonra yuvarlak alana yapıştırın ve saksının üzerine keçeli ya da fosforlu kalem ile anneniz için özel bir mesaj yazarak onun bu özel gününü kutlayabilirsiniz. Annenizin çok seveceği ve evinini en güzel köşesinde ömrü boyu saklayacağı bu özel çiçek, hiçbir zaman solmayacağı için her zaman mutluluk verecektir.yapmak istiyorsanız çok basit ve pratik şekilde annenize yaşamında sahip olabileceği en güzel bardağı hazırlayabilirsiniz. Annenizin yaşamdaki en özel günlerinden birisi olan anneler günü için alışılmışın dışında ve tamamen kendisine özel bir hediye vermek için bu özel bardak kendisini özel ve ayrıcalıklı hissetmesine neden olacaktır.Bardağı yapmak için gereken malzemeler;Beyaz kupa bardağı istediğiniz modelde alabilirsiniz. Sadece bardağınızın akrilik boya için uygun olup olmadığını öğrenmeniz iyi olacaktır çünkü bazı bardak modelleri akrilik boyayı sürekli yaş tutarak, kurumasını engellemektedir, böyle bir durum ise kalıcı bir hediye yapmanızın önüne geçecektir. Akrilik boya için uygun olan beyaz kupa bardağı bulduktan sonra tek ihtiyacınız olan hayal gücünüz. Akrilik boyalar arasında istediğiniz renkleri kullanarak fırçanız ile bardağı boyamaya başlayın. İsterseniz bir manzara çizebilir, isterseniz sevimli kelebekler yapabilir ya da sadece annenizi neden çok sevdiğinizi anlatacak sözlere yer verebilirsiniz. Her durumda bardak dokunuşlarınız ile güzelleşecek ve ortaya harika bir bardak ve hediye çıkacaktır. Boyama esnasında yanlış yaptığınız durumlarda ise hiç telaşlanmayın, henüz boya ıslak olduğu için nemli bir bez vasıtası ile yanlış yaptığınız boyaları çıkarabilirsiniz.Çok sevimli görünümü ile dikkat çeken kelebek tasarımlı bardak yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz; öncelikli olarak baş parmağınızı akrilik boyaya bastırın. Ardından kelebeğinizin gövdesinin nerede yer alacağına dikkat ederek bardağa boyalı parmağınızı bastırın. Çok üst ya da alt kısımlara gitmemeye dikkat edin çünkü böyle bir durumda kelebeğinizin başı ya da kuyrukları tam olarak gözükmeyebilir. Ardından farklı bir renge bu sefer parmağınızı bastırarak, önceden bastırdığınız rengin kenarlarına kanat olması için belirli bir eğim ile tekrar parmağınızı bastırın. Kelebeğin her iki tarafına da dört kez olacak şekilde bu işlemi yaptıktan sonra küçük boya fırçası ile kelebeğin baş kısmına iki tane çizgi çizin, bu çizgiler kelebeğinizin antenleri olacaktır. Akrilik boyanın kurumasını bekledikten sonra anneniz için özel hediyeniz hazır olacaktır. Bu sayede annenize unutamayacağı bir hediye verdiğiniz gibi aynı zamanda da tamamen size özgü olması nedeniyle başka hiç kimsede bulamayacağı bir hediye almasını sağlayacaksınız.olsun istiyor ve onun en özel gününün daha da özel geçmesini istiyorsanız Anneler Günü Kartı yapmak son derece güzel bir davranış olacaktır. Her ne kadar anneniz için tercih edeceğiniz her hediye onun çok hoşuna gidecek ve kendisini mutlu hissetmesine neden olacak olsa da tamamen kendinizin yaptığı bir hediye çok daha fazla mutlu olmasına yol açacaktır. Bu sayede sizin ona verdiğiniz değeri tam olarak anlamasını sağlayabilir ve yaşamı boyunca saklayacağı bir hediye verebilirsiniz. El yapımı hediyeler vermenin bir diğer güzel tarafı ise yapımı esnasında kendiniz de çok eğleneceğiniz için güzel vakitler geçirebilirsiniz. Özellikle kardeş olarak hediye yapıyorsanız kardeşiniz ile birlikte çok keyifli anlar yaratarak, annenizin özel hediyesini hazır hale getirebilirsiniz. Bu özel hediyeyi yapmak için gereken malzemeler;Yapımı için ilk olarak bardak şablonunu yazdırın ya da düzgün olacak şekilde pembe el işi kağıdına çiziniz. Ardından çizdiğiniz bardak şablonunu makas yardımı ile düzgün bir şekilde kesin. Bu şablondan iki tane kesmeniz gerekmekte. Arından kestiğiniz şablonu beyaz bir A4 kağıdına yapıştırın. Onun diğer kestiğini parçanın sap kısmından önceden yapıştırdığınız bardağın sapına denk gelecek şekilde yapıştırın. Bu aşamada ikinci yani üstte kalacak bardağın tamamını yapıştırmamaya dikkat etmelisiniz aksi halde bardağınızı açamazsınız. Daha sonra plastik bir tabakta ya da gazetelerin üzerinde dondurma çubuklarınızı yeşile boyayınız. Tek yüzlerini boyamanız yeterli olacaktır. Boyadığınız çubuklar kuruduktan sonra onları kağıda yapıştırdığınız bardağın üst kısmına gelecek şekilde belirli aralıklar ile yapıştırınız. Sonrasında ise renkli cup kek kağıtlarını önlü arkaya gelecek şekilde iç içe geçiriniz. Eğer pembe ve sarı kağıtlar seçmişseniz pembe kağıtların arkada olmasına dikkat ediniz. Onları bu halleri ile çubukların üzerine yapıştırın ve ortalarına da düğmeleri koyarak yapıştırın. Artık özel hediyeniz hazır olmak üzere. En son bardağınızı açarak içine anneniz için en güzel sözleri yazabilirsiniz. Annenize vereceğiniz bu özel hediye onun harika bir anneler günü geçirmesini sağlayacak.Kendin yap keçe çiçeklerolarak harika bir anneler günü hediyesi hazırlamanızı sağlıyorlar. Annelerin çocuklarına karşı duydukları sevgiyi en iyi şekilde karşılık verme yöntemlerinin arasında çiçekler gelir. Çiçekler zarafeti, saflığı ve mutluluğu ifade ettikleri için annenize çiçek vermek güzel bir tercih olacaktır ancak çiçekleri kendiniz yaparsanız annenizi çok daha mutlu edebilirsiniz. Bu bakımdan keçeden çiçekler ile hiçbir zaman solmayacak çiçekleri hazırlayabilirsiniz.Bu özel çiçekleri yapmak için gereken malzemeler;İlk olarak keçeler üzerine pilot ya da fosforlu kalem ile çiçek desenleri çizin. Burada seçeceğiniz renklerin ve desenlerin farklı olmasını sağlayın çünkü bu şekilde çok daha özel çiçekler hazırlayabileceksiniz. Bir çiçeğin yapraklarını daha geniş kesin, diğerinin daha küçük ayrıntılar ile bezeli olmasını sağlayın, kısaca doğadaki çiçeklerin en yakın hallerine olacak şekilde büyüklü ve küçüklü çiçekler çizin. Çizme işleminden sonra makası dikkatli bir şekilde kullanarak, isterseniz abi ya da ablalarınızdan ya da babanızdan yardım alabilirsiniz, kesmeye başlayın. Çiçeklerinizi ne kadar dikkatli keserseniz görünümleri de o kadar iyi olacaktır. Bu yüzden acele etmeden, köşelerinde pürüz kalmayacak şekilde kesmeye dikkat edin. Kesmeyi tamamladıktan sonra bir sürü çiçeğiniz olacaktır. Ancak artan keçe parçalarını da atmak yerine yine kullanabilirsiniz. Artan parçalardan da daha küçük çiçek parçaları keserek çiçeklerinizi daha renkli hale getirebilirsiniz, burada karar tamamen size kalmış. Daha sonra pipet parçalarını gazete üzerinde yeşile boyayın. Kullanacağınız boya guaj boyası olursa sulu boyadan daha iyi sonuç alabilirsiniz. Eğer uzun pipetler bulamadıysanız yemek için kullanılan çöp şişleri de boyayarak kullanabilirsiniz. Boyadığınız pipetler ya da şişler kuruma esnasında keçeden kestiğiniz çiçek parçalarını bir araya getirmelisiniz. En kalın parçalar altta kalacak şekilde en ufak parçalara göre üst üste olacak şekilde keçe parçalarını yapıştırın. Keçelerin daha etkili yapışması için yapıştırıcıyı daha çok kullanabilirsiniz. Artık küçük bir parça kalmadığında en üst kısma boyuta göre uygun olacak düğmelerden seçerek yapıştırın. Yapıştırma işleminde farklı renklerde keçeleri ve düğmeleri kullanmaya dikkat ederseniz daha canlı çiçeklere sahip olursunuz.Çiçekleriniz ve sapları olacak pipetler hazır olduktan sonra en son pipetler ile çiçekleri yine yapıştırıcı kullanarak birbirine yapıştırın. Ne kadar çok yaparsanız o kadar çok çiçeğe sahip olursunuz. Son olarak ise yeşil kurdele ile çiçeklerinizin saplarını birbirine bağlayın ve anneniz için sahip olacağı en güzel çiçekleri verin.diyorsanız anneler günü için özel notlar sayesinde annenize kendinizin yaptığı ve sadece ona özel olacak bir hediye hazırlayabilirsiniz.arasında tasarımı ve görünüşü ile öne çıkan bu özel hediye, annenizi hiç beklemediği kadar şaşırtacak ve mutlu edecektir.Bu özel hediyeyi yapmak için gerekenler;Öncelikli olarak bilgisayardan notlarınızın şablonu için hazır çıktı alabilirsiniz. Ancak çıktı alma durumunuz yoksa renkli kağıdı 20 x 5 cm olacak şekilde dikkatlice makas ile kesiniz. Ardından 5 x 5 cm parçalara ayıracak şekilde kestiğiniz çubuk şeklindeki kağıt üzerinde cetvel ile kesmeden birbirine ayıracak düzgün çizgiler ile sınır belirleyin. İşlemi yaptığınızda 4 ya da 5 tane kutucuğunuz olacaktır. Bu kutucukları boyayarak ya da farklı renkli kağıtlar yapıştırarak renkli hale gelmesini sağlayın. Ardından en üstte, üçüncüde ve sonda olacak şeklide anneniz için mesajlar yazabilir ya da her kutucuğa Anneler Günün Kutlu Olsun gibi ifadeler yazabilirsiniz. Daha sonra kutucukların sınırı belli eden sınırlarından yukarıya doğru bir içe bir dışa olacak şekilde katlayın. Uzun bir mesaj istiyorsanız uç uca ekleyerek mesajınızı büyütmeniz mümkündür. Katladığınız kart küçük bir kare şeklinde görünecektir. Daha sonra bir ip yardımı ile kartın açılmamasını sağlayacak şekilde bağlayın ve bu özel hediyeyi annenize verin. İpi çözdüğünde yazdığınız mesaj kendisine görünecektir. 