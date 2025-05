Annabell kayıp mı? 2025 Annabelle gerçek hikayesi

Korku filmleri serisine de konu olan Anabelle bebeğinin gerçek versiyonunun kaybolduğu iddialarıyla ilgili açıklama geldi.



Sosyal medyada yayılan "Annabelle kayboldu" söylentileri büyük panik yarattı.



Korku filmi hayranlarının yakından tanıdığı Annabelle bebeği isimli oyuncak, New England Psişik Araştırmalar Derneği (NESPR) tarafından düzenlenen Devils on the Run Turu kapsamında ABD genelinde sergileniyordu.



Ancak bazı ziyaretçilerin tur sırasında bebeği görmediklerini iddia etmeleri üzerine, bebeğin kaybolduğu yönünde söylentiler internette hızla yayıldı.



Söylentiler, Louisiana'daki Nottoway Resort'ta çıkan yangınla birlikte daha da alevlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yangının Annabelle'in ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.



NESPR baş araştırmacısı Dan Rivera, Cumartesi günü TikTok üzerinden paylaştığı videoda söylentilere yanıt verdi. Rivera, "Şu an müzedeyim ve size Annabelle'in burada olduğunu göstermek istiyorum. Hadi içeri girelim" diyerek müzeye girdi ve bebeğin ahşap camlı kutusunda durduğunu gösterdi.



"Annabelle kayıp değil. Chicago'da da değil. Hâlâ müzede" diyen Rivera, bebeğin bir sonraki etkinlikte sergileneceğini duyurdu.



BEBEĞİN TARTIŞMALI HİKAYESİ



Annabelle bebeği, 1970 yılında bir öğrenciye aitti ve öğrenci bebekte "kötü niyetli ve korkutucu davranışlar" gözlemlediğini söyleyerek yardım istemişti. Yapılan incelemelerde bebeğin "şeytani bir varlık" tarafından ele geçirildiği ileri sürülmüştü.



Annabelle, sinema dünyasına ilk kez 2013 yapımı The Conjuring filmiyle adım attı.



Ardından 2014'te Annabelle, 2017'de

