Anlamlı Beşiktaş görselleri resimleri, Kısa anlamlı uzun Beşiktaş mesajları

Siyah beyaz renkleri olan kulüp Beşiktaş maçlarda, tribünlerde veya taraftarlar arasında kulaktan kulağa dolaşan en anlamlı sözler Beşiktaş. Beşiktaş paylaşım için mesajlar, anlamlı kısa Beşiktaş sözleri, Beşiktaş yaratıcı tezahüratlar, Görsel anlamlı Beşiktaş kısa, Beşiktaş görsel en güzel kaliteli açıklamaları taraftarlar arasında gönderiliyor. Sevgiliye Beşiktaş mesajları göndererek oluşturabileceğiniz mesajların en değerli olanlarından siz de yararlanabilirsiniz.Beşiktaş taraftarının dikkatini çeken anlamlı sözler, en güzel Beşiktaş yazıları, anlamlı Beşiktaş mesajları yazı, Beşiktaş yaratıcı mesajları, Kısa anlamlı Beşiktaş sözleri yazılar için bulunan ve bir araya getirilen en beğenilenleri okuyun.Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın bırakın o ayrıcalık biz de kalsın! Önce Beşiktaş vardı.Herkes yaşayamaz hayatı Siyah Beyaz çünkü sevmek yürek ister biraz. Beşiktaş...Tribünlerde hep dillerde bu sevda bitmez gönüllerde darağacında olsak bile son sözümüz Beşiktaş!Ne komedi ne tiyatro ne eğlence ne de alemde bir gece en büyük eğlence Beşiktaş.Başın öne eğilmesin! Aldırma kartal aldırma. En büyük sen değil misin? Aldırma kartal aldırma. Beşiktaş'ım aldırma.Neyleyim cebimdeki parayı sen şampiyon olmayınca. Bazen sevinç bazen keder senin sevgin ömre bedel...Kalbimin en orta yerinde büyük bir yangın var alevler içinde Beşiktaş sana yemin olsun! Bitmeyecek sevdan mezarımda bile.Biz haykırırken tribünde sevdamıza Beşiktaş diye siz manita kollarında bağırdınız boş sevdalara aşk diye...Gel gündüzle gece olalım gel gökyüzünde yıldız olalım seninle şampiyonluklara koşalım haydi bastır kara Kartal'ım.1903'ten beri seni sevdi bu kalp. Seninle birlikte ilerledik seninle birlikte atacak bu kalp. En büyük Beşiktaş...Bu sene şampiyon görelim sizi ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı ölümüne seviyoruz biz Beşiktaş'ı...Öyle bir sevgidir ki tarif edilmez. Beşiktaşlı olmayan kimse bilemez. Seni bizden başka kimse sevemez. Beşiktaş'ım her şeyim.1903'de doğdu aşkımız siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız sporun her dalında bizim sanımız hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız.Bize fizik kurallarını yanlış öğrettiler. İnsan sesi uçak sesi bastıramaz dediler ama onlar İnönü'yü görmediler.Beşiktaş'ım benim biricik sevgilim söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim söyle senden başka kimim var benim!Yüzyıllarca sönmeyecek bir meşalesin. Anlı şanlı tarihinle bir efsanesin. Taraftarın seyircinle şanlı mazinle sen büyüksün Beşiktaş!Bir gün herkes Beşiktaş'lı olmasın, bırakın o ayrıcalık biz de kalsın! Önce Beşiktaş vardı..Neyleyim cebimdeki parayı, sen şampiyon olmayınca. Bazen sevinç bazen keder senin sevgin ömre bedel.Bize fizik kurallarını yanlış ögrettiler. İnsan sesi uçak sesi bastıramaz dediler, ama onlar inönüyü görmediler.Tribünlerde hep dillerde, bu sevda bitmez gönüllerde, dar ağacında olsak bile, son sözümüz beşiktaş!Herkes yaşayamaz hayatı Siyah Beyaz, çünkü sevmek, yürek ister biraz. Beşiktaş...Sevme beni kızım meşale kokarım, şarkı türkü bilmem beste yazarım, tutma ellerimden emanet sanarım, Beşiktaşım için dünyaları yakarım.Farkımız tarzımız beşiktaşlı olmamız! Ya sustururuz ya da kan kustururuz. Alemde çArşıdan başkasını tanımayız.ÖIümIe yaşamı ayıran çizgi siyahIa beyazı ayıramazki her işin sonunda öIüm oIsada sevenIeri kimse ayırmazki.Doğdum konuşmayı öğrendim, önce Beşiktaş dediAslolan hayattır, hayatta Beşiktaş.Çok sevdik be Abi.İnce bir sesle; – F E D A ! .. dedi Şeref Bey, ama kimseler duymadı..Öyle bir sevgidir ki tarif edilmez. Beşiktaşlı olmayan kimse bilemez. Seni bizden başka kimse sevemez. Beşiktaşım her şeyim..Birgün değil, hergün Beşiktaş.Bugün de günlerden Beşiktaş..Candan öte sevmedik mi seni KaraKartal! Issız gecelerde gittik deplasmanlara.. Öl dedin de ölmedik mi senin uğruna BEŞİKTAŞIM feda olsun bu canlar sana.Neylerim Siyah dediğimde, Beyaz demeyen manitayı.Gün doğdu hep uyandık stadlara dayandık, Beşiktaş'ın uğruna bayraklara donandık, semtimiz erkek semti aşık eder herkesi, üzerimde eksilmesin bayrağımın gölgesi!İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız, övünmek gibi olmasın biz kara kartal'lıyız!Bu sene şampiyon görelim sizi, ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı, ölümüne seviyoruz biz BEŞİKTAŞ'ı...Siyah Beyaz desturdur, Siyah Beyaz umuttur, Siyah Beyaz mertliktir, Siyah Beyaz gelenektir, Siyah Beyaz akıldır, Siyah Beyaz gelecektir!Siyah Beyaz Beşiktaş'tır!Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın!Bekleme bu gece yar, Beşiktaş ın maçı var.Bu gece düşlerim dehşetli güzel.Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini; şu güneşten düşen ateşe fırlat; yüreğini yüreklerimizin yanına at!Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.Ne olursa olsun 113 yıldır başı dik, asla boyun eğmeyecek. Çünkü o " Efendi Beşiktaş. "Yeryüzünde, gökyüzünde armamız her yerde..Şampiyonluk için kenetlen, küfüre engel ol!Kalplerde heyecan, dillerde şarkılar, gözler geri sayımda, iliklerimizde #BeşiktaşRuhuGücüne güç katmaya geldik!Hiçbir şeye değişmedik senin sevgini!Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin!Beşiktaşlı olmak istiyorsan ilk önce aklın olmalı, sonra kanın siyah beyaz olmalı.İnönü'ye elveda, Vodafone Arena'ya merhaba!Yüzyıllarca sönmeyecek bir meşalesin. Anlı şanlı tarihinle bir efsanesin. Taraftarın seyircinle şanlı mazinle, sen büyüksün BEŞİKTAŞ!La Vittoria, Sara Nostra! – Zafer bizim olacak!Engel tanımayan Beşiktaş sevgisine, sahibiz!Çok sevdik be abi!Bizim için varlığın ödül, yokluğun ölüm..İyi günde, kötü günde; Beşiktaş!Kartallar yüksekten uçar...Hiçbirşey alamadı seni benden, alamayacak!Senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir.3 hece 8 harf sadece Beşiktaş!Ne demiş Ercan Taner? Good bye Liverpool, good bye.You'll never fly alone! – Asla yalnız uçmayacaksın KARTAL!Güle güle Liverpool! Güle güle Liverpool! Gooooddd byye Liverrpooolll! Defol!!!!! Outtt Liverpool olsun !! Tebrikler Beşiktaşım!Demba Ba, hadi BABA!, Demba ba, hadi BABA!Pascal ile öğrendik biz tombala, Liverpool'un kalesini bombalaa, DembaBaaa90 dakika susmak yok.Armandaki asalet, yüreğindeki cesaret!Heryerde ve her zaman renklerim Siyah Beyaz olacak.Ölüm ne zaman ve nasıl gelecekse gelsin. Mezarımda Siyah Beyaz güller atılacaksa, mezar taşımda Beşiktaşlıydı yazacaksa, cenazemde Beşiktaş marşı okunacaksa, böyle ölüm, sefa gelsin, hoşgelsin!