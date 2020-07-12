Süper Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.



Ankaragücü'nün golünü 62. dakikada penaltıdan Oscar Scarione kaydetti.



Ankaragücü'nde Dever Orgill gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta forma giyme şansını kaybetti.



Ligde 5 maç sonra kazanan Ankaragücü puanını 29'a yükseltti. Ligde 8 haftadır galibiyet alamayan ve son 3 maçını kaybeden Galatasaray 52 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Antalyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın konuğu Göztepe olacak.



PUAN DURUMU

1- (66) Başakşehir (-1 Maç)

2- (62) Trabzonspor (-1 Maç)

3- (54) Sivasspor (-1 Maç)

4- (53) Beşiktaş (-1 Maç)

5- (52) Galatasaray

6- (51) Alanyaspor (-1 Maç)

7- (50) Fenerbahçe (-1 Maç)



11- (36) Kasımpaşa (-1 Maç)

12- (36) Gençlerbirliği

13- (32) Y. Malatyaspor (-1 Maç)

14- (32) Denizlispor (-1 Maç)

15- (32) Rizespor (-1 Maç)

16- (31) Kayserispor (-1 Maç)

17- (30) Konyaspor (-1 Maç)

18- (29) Ankaragücü



GALATASARAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü karşısında, takımını bir önceki lig maçına göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim, hafta içi Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 kaybettikleri maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.



Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk ve Mariano Filho'nun yerine, genç oyuncu Emin Bayram ile sarı kart cezası sona eren Marcelo Saracchi ilk 11'de sahaya çıktı.



Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısındaki 11'i, Okan Kocuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük'ten oluştu.



G.SARAY, 6 TÜRK İSİMLE SAHAYA ÇIKTI



Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de 6 Türk futbolcuya şans verdi. Sarı-kırmızılı takımda, birçok yabancı futbolcu sakatlık veya cezası nedeniyle başkentte forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Mario Lemina, Ryan Donk ve cezalı olan Sofiane Feghouli'nin yokluğunda ilk 11'de altyapıdan Emin Bayram'ın yanı sıra Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük mücadele etti.



17 YAŞINDAKİ EMİN BAYRAM KAPTAN



Teknik direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkardı.



Profesyonel kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de oynayan Emin Bayram'a kaptanlık pazubendi verildi.



Emin, bu sezon daha önce 3 lig maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.



Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maçtan önce yayıncı kuruluşa Emin Bayram'la ilgili yaptığı açıklamada, "Donk, dün bileğinden sakatlık yaşadı. Oynayamayacağını ifade edince Emin'e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak. Onun için iyi bir fırsat. Aynı zamanda takım kaptanımız. 9 senedir Galatasaray'da. En eski o. Ona kaptanlığı verdik. Kendisine de söyledim. Her hatasında onu affedecek bir hocası ve camiası, her hatasını hoş görecek taraftarı var. Ona, çıkıp oynamak kalıyor." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da Ryan Donk, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.



RADAMEL FALCAO 19. MAÇINI KAÇIRDI



Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle yine takımdaki yerini alamadı.



Sezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Radamel Falcao, transferinden sonra Galatasaray'ın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı.



Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.



GERSON RODRIGUES KADRO DIŞI



MKE Ankaragücü'nün önemli futbolcularından Gerson Rodriuges, maç öncesi takım arkadaşı Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakıldı.



Maç öncesi ikili arasında çıkan tartışma sonucu yönetim ve teknik heyetin kararıyla Rodrigues, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.



İLK YARI SESSİZ, SAKİN BİTTİ



Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray topla daha fazla oynayan taraf oldu. Ancak birçok eksiği olan Galatasaray, Ankaragücü kalesinde pozisyon üretmekte zorlandı. Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, Galatasaray karşısında öncelikle savunma güvenliğini ön planda tuttu. Ankaragücü kontrataklarla zaman zaman Galatasaray kalesine etkili giderken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.



GALATASARAY İKİ KEZ GOLE YAKLAŞTI



Ankara'daki mücadelenin ikinci yarısına Galatasaray daha etkili başladı. Ankaragücü da hızlı toplarla, sarı-kırmızılı savunmayı eksik yakalamaya çalıştı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Taylan'ın pasıyla sol kanattan hareketlenen Ömer Bayram kale sahasına ortasını yaptı. Pozisyonu takip eden Belhanda arka direkte müsait durumda topu dışarı attı. Maçta dakikalar 57'i gösterdiğinde Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü. Seken top Taylan'ın önünde kalırken, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda Pazdan topa ayak koydu ve gole izin vermedi.



ANKARAGÜCÜ PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ



Galatasaray oyuna ağırlığını koymaya başladığı anlarda çalan penaltı düdüğüyle büyük bir yıkım yaşadı. Sarı-kırmızılıların savunmasından çıkarken yapılan top kaybının ardından Michalak, Emin Bayram'ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Oscar Scarione sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Ankaragücü 1-0 öne geçti.



FATİH TERİM'DEN HAMLELER



Galatasaray skor olarak geriye düşmesinin ardından ileride etkili olmaya çalıştı ama istediği fırsatları üretemedi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, 77. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da Taylan Antalyalı yerini Mariano, Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan ve Ömer Bayram'ın yerine Jesse Sekidika oyuna girdi.



G.SARAY'IN BASKISI SONUÇSUZ KALDI



Galatasaray değişikliklerin ardından oyunu Ankaragücü yarı sahasına yıktı ancak sarı-kırmızılılar pozisyon üretmekte ciddi sıkıntılar yaşadı. Fatih Terim, oyunun son bölümünde Emre Akbaba'nın yerine Ahmet Çalık'ı sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılar, son anlarda Ankaragücü'nü adte ceza sahasına hapsetti ama golü bulamadı. Çalan son düdüğün ardından kazanan ev sahibi Ankaragücü oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19 .dakikada Scarione'nin sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada topla kaleyi sol çaprazdan gören noktada buluşan Lobjanidze'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Saracchi'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topla Adem büyük, kale sahasının önünde buluştu. Adem'in şutunda kaleye giden topu savunma oyuncusu Pazdan yatarak ayağıyla önledi. Pazdan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, Orgille'e ara pası attı. Savunmanın araya girerek uzaklaştırmak istediği top ceza sahasındaki Lobjanidze'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı sağındaki Michalak'a bıraktı. Uygun durumdaki Michalak'ın şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



