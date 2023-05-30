Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 17:24

Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz | Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle!

Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı ize! | Şifresiz Ankaragücü - Galatasaray maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak beIN Sports 1 canlı izlenebilecek olan Ankaragücü - Galatasaray maçının kadrosu belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Alper Ulusoy görev alacak. Galatasaray kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz | Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle!
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Galatasaray, MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Ankaragücü ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. VAR'da ise Alper Ulusoy görev alacak.  Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz canlı yayın...


ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE



ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı beIN SPORTS 1 ekranından şifresiz izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi


 Süper Lig'de şampiyonluk hesapları

Süper Lig'de tüm sezona bedel hafta geldi, çattı!

Bugün oynanacak iki maçtan çıkacak sonuç, şampiyonu belirleyebilir. 5 puan farkla zirvede oturan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerse zaferini ilan edecek.

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek.

Ülker Stadı'ndaki mücadele de aynı saatte başlayacak. Eğer bugün Aslan puan kaybeder, Kanarya kazanırsa şampiyon, gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçında belli olacak.

G.SARAY BERABERE KALIRSA AVERAJ HESAPLARI BAŞLAR

Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa haftaya sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisini 2-0 kaybetse dahi ikili averajla mutlu sona ulaşan taraf olacak. 3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir. Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyonluğa ulaşacak. 


Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

Zaniolo cezalı, 6 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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