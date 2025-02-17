TÜRKİYE'DE YÜKSEK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

Ankara deprem mi oldu? 17 Şubat son dakika Ankara deprem | Depremin derinliği AFAD'a göre 11.48 kilometre, Kandilli'ye göre ise 5 kilometre olarak ölçüldü.Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD'a göre 11.48 kilometre, Kandilli'ye göre ise 5 kilometre olarak ölçüldü.Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Ankara en az riskli deprem bölgesidir.İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum..Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.Türkiye'deki deprem haritasından elde edilen verilere göre riskli olan iller şu şekilde;KocaeliBoluSakaryaBursaBalıkesirİzmirManisaAydınMuğlaDenizliBurdurKütahyaEskişehirKayseriKahramanmaraşOsmaniyeHatayTokatErzincanErzurumBingölHakkariTürkiye'nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;Karaman,Kırklareli,Nevşehir,Aksaray,Konya,Edirne,Ankara,Niğde,Sinop,Giresun,Rize,Artvin,TrabzonAdana.İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.Türkiye'de deprem riski az olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.