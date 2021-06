Angelovski'den Türk futboluna övgü

Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları ile Türkiye'nin şampiyonadaki şansını AA muhabirine değerlendirdi.



Türk futbolu ve Türk Milli Takımı'na karşı her zaman sempati beslediğini dile getiren Angelovski, Türkiye'de birçok dostunun olduğunu ve Türk halkı ile ilişkilerinin herkes tarafından bilindiğini kaydetti.



Angelovski, "Benim her zaman ifade ettiğim gibi Türk futbolu sahip olduğu her şeyle zirvede olmayı hak ediyor. Umuyorum ki Güney Kore'deki Dünya Kupası'nda başardıklarını tekrarlayacaklar." diye konuştu.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş için de övgü ifadeler kullanan Angelovski, Güneş'in en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu, Türkiye'nin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu ve bu yüzden kaliteleriyle ülkelerine pek çok sevinç yaşatabileceklerini belirtti.



- "Kalitemize güveniyorum"



Kuzey Makedonya'nın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Angelovski, atmosferin olabilecek en üst düzeyde olduğunu ve böyle bir atmosferde çalışmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu anlattı.



Ülke olarak Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihi performansa hazırlandıklarını dile getiren Angelovski, "Her ne kadar geçmişte istediğimiz yerde olamasak da şimdi şampiyonaya biz de katılımcı ülke olarak hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.



Kuzey Makedonya'nın EURO 2020'de C Grubu'ndaki rakiplerini de değerlendiren Angelovski, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elbette ki Avrupa Şampiyonası'na katılan tüm ekipler büyük kalitelere sahip. Ancak biz de kaliteliyiz. Kalitemize güveniyorum. Olumlu bir sonuç elde etmek için her milli takıma karşı oynayacağız ve tekrar taraftarlarımızı mutlu etme arzusuyla çıkacağız."



Kuzey Makedonya'nın hiçbir komşu ülkesinin EURO 2020'ye katılım sağlayamadığını hatırlatan Angelovski, bunun ülkenin başarısının bir göstergesi olduğunu kaydetti.



Angelovski, geçmişte Arnavutluk, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin başarılı bir şekilde şampiyonaya katıldıklarını anımsatarak, tüm bu ülkelerin sempatisini bu şampiyonada arkalarında gördüklerini aktardı.



EURO 2020 sonrası Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndan ayrılacağı yönündeki iddiaları da cevaplayan Angelovski, 5 yıldır bulunduğu görevi ilk günden beri profesyonel bir şekilde yaptığını dile getirdi.



Kuzey Makedonya EURO 2020'de Avusturya, Ukrayna ve Hollanda ile C Grubunda bulunuyor.