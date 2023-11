Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymaması ve AYM üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunması çok büyük bir tartışmayı daha da alevlendirdi. Peki, Anayasa Mahkemesi mi Yargıtay mı daha üstün, daha büyük? AYM mi, Yargıtay mı daha üstün?Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay, Türkiye'nin yargı organları arasında önemli bir yere sahiptir. Her iki kurum da, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapmaları ve hukukun üstünlüğünü korumaları bakımından önemli sorumluluklar taşımaktadır.Anayasa Mahkemesi'nin temel görevi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa'ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa Mahkemesi, ayrıca bireysel başvuruları karara bağlar, yasama ve yürütme organları ile idarenin tüm işlemlerini, Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla denetler ve siyasi partilerin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla kapatılmasına karar verir.Yargıtay, Türkiye'de adli yargı alanında bulunan ve temyiz incelemesi yapan yüksek yargı organıdır. Yargıtay'ın temel görevi, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların hukuka uygunluğunu incelemektir. Yargıtay, bu incelemesini yaparken, yasalara, içtihatlara ve adil yargılanma ilkelerine göre karar verir.Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki en önemli fark, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa yargısı alanında, Yargıtay'ın ise adli yargı alanında görev yapmasıdır. Anayasa Mahkemesi, anayasa hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması bakımından yetkilidir. Yargıtay ise, adli yargı alanındaki davalara ilişkin kararların hukuka uygunluğunu incelemekle görevlidir.Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki bir diğer fark, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına karşı temyiz yolunun bulunmamasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar, kesindir ve yürütülmesi zorunludur. Yargıtay'ın verdiği kararlara ise, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu veya Ceza Genel Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda bozma kararı verilmesi halinde, yeniden temyiz yolu açıktır.Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki hiyerarşi bakımından, Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'dan üstün olduğu kabul edilmektedir. Bunun nedeni, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması bakımından son derece önemli görevlere sahip olmasıdır. Anayasa Mahkemesi, verdiği kararlarla, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devletinin temellerini korumaya ve güçlendirmeye önemli katkılarda bulunmaktadır.Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay, Türkiye'nin yargı organları arasında önemli bir yere sahiptir. Her iki kurum da, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapmaları ve hukukun üstünlüğünü korumaları bakımından önemli sorumluluklar taşımaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki en önemli fark, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa yargısı alanında, Yargıtay'ın ise adli yargı alanında görev yapmasıdır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki hiyerarşi bakımından, Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'dan üstün olduğu kabul edilmektedir.