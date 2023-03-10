Haber Tarihi: 10 Mart 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 15:07

Anayasa 116. maddesi! Anayasa'nın 116. maddesi değişikliği ne zaman yapıldı?

Anayasa'nın 116. Maddesi, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihinin sık sık gündeme geldiği şu günlerde merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada normal şartlarda 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimlerin öne alınabileceğini belirtmişti. Son günlerde ise Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs tarihi işaret ediliyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 116. madde içeriği ve konuya dair detaylar…

Anayasa 116. maddesi! Anayasa'nın 116. maddesi değişikliği ne zaman yapıldı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart Cuma saat 14.00'te seçim tarihine ilişkin açıklama yapacak. Önceki açıklamalar ışığında seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Diğer yandan seçim tarihleri ile birlikte Anayasa'nın 116. Maddesi sık sık gündeme gelen bir konu oldu. Bu kapsamda 'Anayasa'nın 116. maddesi ne konuda, içeriği nedir?' ve 'Seçimlerle alakası ne?' soruları da yoğunluk kazandı…
ANAYASA'NIN 116. MADDESİ NE KONUDA, İÇERİĞİ NEDİR?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 116. MADDE İÇERİĞİ

TBMM resmi internet sitesinde Anayasa'nın 116. maddesi şu şekilde tanımlanıyor:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır."
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