Anayasa 116. maddesi! Anayasa'nın 116. maddesi değişikliği ne zaman yapıldı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart Cuma saat 14.00'te seçim tarihine ilişkin açıklama yapacak. Önceki açıklamalar ışığında seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Diğer yandan seçim tarihleri ile birlikte Anayasa'nın 116. Maddesi sık sık gündeme gelen bir konu oldu. Bu kapsamda 'Anayasa'nın 116. maddesi ne konuda, içeriği nedir?' ve 'Seçimlerle alakası ne?' soruları da yoğunluk kazandı…Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor.TBMM resmi internet sitesinde Anayasa'nın 116. maddesi şu şekilde tanımlanıyor:Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır."