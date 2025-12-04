Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç, saat 20.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Organizasyonda çıktığı 13 müsabakanın 5'ini kazanan, 8'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 15. girdi.Euroleague'de 7 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, 10. basamakta yer aldı.Monaco (Fransa) karşısında son maçta yaşadığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran lacivert-beyazlı takım, karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 889. kez sahne alacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 888 karşılaşmada 499 galibiyet, 389 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, Real Madrid'i mağlup etmesi halinde 3 kupa kazandığı Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.Lacivert-beyazlılar, 2001-02 sezonundan bu yana katıldığı Euroleague'de ise 641. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 640 müsabakanın 342'sini kazanırken 298'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.