03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç, saat 20.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Organizasyonda çıktığı 13 müsabakanın 5'ini kazanan, 8'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 15. girdi.


Euroleague'de 7 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, 10. basamakta yer aldı.

Monaco (Fransa) karşısında son maçta yaşadığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran lacivert-beyazlı takım, karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.

AVRUPA KUPALARINDA 889. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 889. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 888 karşılaşmada 499 galibiyet, 389 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Real Madrid'i mağlup etmesi halinde 3 kupa kazandığı Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

Lacivert-beyazlılar, 2001-02 sezonundan bu yana katıldığı Euroleague'de ise 641. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 640 müsabakanın 342'sini kazanırken 298'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

