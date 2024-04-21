AMEDSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI CANLI İZLE

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücalede eden 77 puanla ligin zirvesinde bulunan Amedspor, yarın şampiyonluk maçına çıkıyor. Peki Amedspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Amed Sportif - Iğdır FK maçı canlı izleme bilgisi…



AMEDSPOR - IĞDIR FK CANLI İZLE







AMEDSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?



TFF 2. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif, Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlıyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alpaslan Şen yönetirken yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın ve Kadir Beyaz yapacak.



Amed Sportif Faaliyet - Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesi 21 Nisan Pazar günü saat 15.00'de başlayacak. Mücadele TFF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Pazar günü saat 15.00'da oynanacak Amedspor-Iğdırspor maçının hakemleri açıklandı. Karşılaşmanın orta hakemi Trabzon bölgesi A klasman hakemlerinden Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in ilk kez bir Amedspor maçını ilk kez yöneteceği belirtildi. Şen'in yardımcılıklarını; Erzurum Bölgesi Hakemlerinden Ömer Lütfü Aydın, Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz ve 4'ncü hakem Sinop Bölgesi B klasman hakemlerinden Erdal Yılmaz yapacak.



Amedspor- Iğdır FK maçının Batı ve Kuzey Doğu tribünü biletleri bugün saat 19.00'da satışa sunuldu. Amedspor, biletlerin kısa süre içinde tükendiğini duyurdu. Kulüp karaborsaya düşmemesi için kademeli olarak 8 bin bileti satışa sunarken, kuyrukta bekleyen taraftarlar, saat 19.00'dan önce bilet satışı yapıldığını iddia etti.



Diyarbakır Diclekent Dünya Kavşağı'nda bulunan Hacıbaba Pastanesi önünde toplanan yüzü aşkın kişi biletlerin tükenmesine isyan etti. Saat 16.00'dan beri sırada beklediklerini belirten taraftarlara saat 19.00'da biletlerin tükendiği söylendi. Farklı şehirlerden gelip bilet kuyruğunda bekleyen taraftarlar el altından bilet satıldığını iddia etti.



'ŞEHİR DIŞINDAN ÇOK SAYIDA TARAFTAR BEKLENİYOR



Konuyla ilgili Gazete Duvar'a konuşan Amedspor Başkanı Aziz Elaldı: "8 bin bilet sunduk satışa ve biletler tükendi. Bize de şikayetler geldi, konuyla ilgili inceleme yapacağımızdan halkımız emin olsun. Emniyetin verilerine göre dışarıdan da çok sayıda taraftar bekleniyor. Ama stadımız 35 bin kişilik, buna insanların biraz daha dikkat etmesi lazım. Bunda kulübün veya bir yöneticinin, sporcunun kimsenin bir suçu yok" dedi.



'KARABORSADAN BİLET SATANLAR YARGILANACAK'

Biletlerin saatinden önce satıldığına dair iddialara da değinen Elaldı şunları söyledi: "Bazı kişilere saatinden önce bilet satıldığı iddia ediliyor maalesef, biz karaborsanın önüne geçmek için kademeli bilet satışı yöntemini denedik fakat olmadı. İsteriz ki bu maçı herkes izleyebilsin. Karaborsadan bilet satan herkesin yargılanacağından halkımız emin olsun. Halkımızı mağdur etmemek için şehrin iki noktasına ekran yerleştirmek için gereken görüşmeleri yapıyoruz. Ve karaborsadan kimsenin bilet almaması gerektiğinin altını çiziyoruz."

Haber ile daha fazlasına ulaşın: