Altınordu, 2. Lig'de ateşle oynuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup olan Altınordu üst üste aldığı kötü sonuçlarla tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı.
İzmir temsilcisi son 3 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik alıp 1 puanla yetindi. Grupta düşme potasındaki Kırşehir FSK'nın 1 puan ve 1 basamak üstende yer alan 17 puanlı Altınordu ateş hattının kıyısından kurtulamadı.
Haftayı eli boş kapatan kırmızı-lacivertliler, puan tablosunda altında yer alan rakipleri Kırşehir FSK, Zonguldak Kömürspor, Adıyaman FK ve Bursaspor'un da rakiplerine yenilmesiyle derin bir nefes aldı. Altınordu hafta içi mesaisinde çarşamba günü Ankara Demirspor deplasmanında çıkış arayacak.
İzmir temsilcisi son 3 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik alıp 1 puanla yetindi. Grupta düşme potasındaki Kırşehir FSK'nın 1 puan ve 1 basamak üstende yer alan 17 puanlı Altınordu ateş hattının kıyısından kurtulamadı.
Haftayı eli boş kapatan kırmızı-lacivertliler, puan tablosunda altında yer alan rakipleri Kırşehir FSK, Zonguldak Kömürspor, Adıyaman FK ve Bursaspor'un da rakiplerine yenilmesiyle derin bir nefes aldı. Altınordu hafta içi mesaisinde çarşamba günü Ankara Demirspor deplasmanında çıkış arayacak.