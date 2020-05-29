Altay Bayındır'a övgü; 'Stili De Gea'ya benziyor'

İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United, Manchester United'dan kiraladığı Dean Handerson'un yeni sezonda tekrar kiralanamaması ve takımda olmaması halinde bu pozisyon için Altay Bayındır'ı düşünüyor.Altay Bayındır'ı tanıtan bir yazı hazırlayan İngiliz basını, Sheffield taraftarının genç kaleciye sıcak baktığını, stilinin de Real Madrid'in file bekçisi David De Gea'ya benzediğini vurguladı.2023'e kadar sözleşmesi bulunan Altay, sezon başından Ankaragücü'nden transfer edilmişti.