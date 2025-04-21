Haber Tarihi: 21 Nisan 2025 17:55 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 17:55

Ali Koç istifa etti mi? Ali Koç istifa edecek mi?

Fenerbahçe cephesinde gündem bir kez daha Başkan Ali Koç'un geleceği oldu. Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alması, yönetim içindeki hareketliliği de beraberinde getirdi. Kayserispor karşısında alınan 3-3'lük beraberlik, taraftarların tepkisini büyütürken, istifa çağrıları hem tribünlerde hem de sosyal medyada yankı buldu. Gözler şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un alacağı kararlara çevrilmiş durumda. Ali Koç istifa etti mi, edecek mi merakla takip ediliyor.

Ali Koç istifa etti mi? Ali Koç istifa edecek mi?
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifa edip etmediği yönündeki söylentiler, son günlerde sarı-lacivertli camiada en çok konuşulan konu haline geldi. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor karşısında alınan 3-3'lük beraberlik, yalnızca puan kaybı değil aynı zamanda tribünlerde ve sosyal medyada büyük bir kırılmaya yol açtı.

Taraftarların maç sonu yaptığı "Ali Koç istifa" tezahüratları, kulübün yönetiminde sarsıntı etkisi meydana getirdi. Bu süreçte Başkan Koç'un görevi bırakıp bırakmadığı merak edilirken, herhangi bir resmi istifa açıklamasının yapılmadığı görüldü.

Kulüp içerisinde önemli görüşmelerin gerçekleştiği, özellikle yönetime verilen mesajların satır aralarında önemli sinyaller içerdiği belirtildi. Şu an itibarıyla Ali Koç'un görevinden ayrıldığına dair herhangi bir resmi duyuru bulunmazken gelişmelerin Yüksek Divan Kurulu toplantısına kadar taşınacağı öğrenildi.

ALİ KOÇ İSTİFA EDECEK Mİ?

Başkan Ali Koç'un geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, kamuoyunun gözü kulağı 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Koç'un toplantıda hem kulübün genel durumu hem de kendi göreviyle ilgili kapsamlı açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Yönetim kuruluna verdiği mesajda tüm değerlendirmeleri Divan Kurulu'nda paylaşacağını belirten Ali Koç'un, istifa kararını burada açıklayıp açıklamayacağı merak konusu. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Koç'un bu süreçte duygusal değil stratejik bir değerlendirme yaparak hareket edeceği ifade ediliyor.

Taraftarın tepkisi, ligdeki puan farkı ve yaklaşan seçim atmosferi, Koç'un alacağı karar üzerinde belirleyici olacak. Henüz kesinleşmiş bir istifa kararı bulunmamakla birlikte 26 Nisan'da yapılacak toplantının ardından bu soruya net bir cevap alınması bekleniyor.

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