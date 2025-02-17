AK Parti kongresi ne zaman? 2025 AKP kongre tarihi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 23 Şubat'ta 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek. Kongre, "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. 1607 delegenin oy kullanması beklenen bu kritik organizasyon, partinin yeni dönem stratejilerini belirlemek için büyük önem taşıyor.14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yüzde 34,28 oy oranıyla tek başına iktidara geldi. Ancak, o dönemde siyaset yasağı bulunan Erdoğan, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi ve 14 Mart 2003'te 59. Hükümet'i kurarak başbakanlık görevini devraldı.AK Parti, ilk yerel seçimini 28 Mart 2004'te gerçekleştirdi ve yüzde 41,7 oy oranıyla büyük bir başarı elde etti. Ardından gelen 2007 ve 2011 genel seçimlerinde de oy oranını artırmayı başararak iktidarını sürdürdü.10 Ağustos 2014'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Ardından 16 Nisan 2017'de yapılan referandum ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildi ve Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği yeniden mümkün hale geldi.2 Mayıs 2017'de AK Parti'ye yeniden üye olan Erdoğan, 21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Kongre'de yeniden Genel Başkan seçildi. AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi ise 18 Ağustos 2018'de yapıldı ve Erdoğan, tüm oyları alarak genel başkanlığını sürdürdü.Olağan Büyük Kongre süreci "İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla 2019'un Aralık ayında başlatıldı. Ancak, Mart 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebiyle kongre süreci ertelendi. Salgın şartlarına uygun önlemler alınarak il ve ilçe kongreleri tamamlandı ve 24 Mart 2021'de 7. Olağan Büyük Kongre gerçekleştirildi. Erdoğan, 1428 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkan oldu.14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti, birinci parti olarak çıktı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu kazanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığını sürdürdü. Seçimin ardından 7 Ekim 2023'te 4. Olağanüstü Kongre gerçekleştirildi. Kongrede 49 isim MKYK'de yer değiştirirken, 26 isim yeniden listede bulundu. 18 kadın ve 57 erkek üye ile yeni bir yönetim yapısı oluşturuldu.AK Parti, 12 Ekim 2023'te ilçe, 30 Kasım 2023'te ise il kongrelerini başlatmış ve 7 Şubat 2024'te İstanbul 8. Olağan İl Kongresi ile tüm kongre sürecini tamamlamıştı.23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 8. Olağan Büyük Kongre, AK Parti'nin gelecek dönem stratejilerini belirleyecek. Kongrede 1607 delege oy kullanacak, partinin yeni şarkısı tanıtılacak ve bir kısa film gösterimi yapılacak.AK Parti'nin 23 Şubat Pazar günü yapacağı 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı.7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin hazırlıklar sürüyor.Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde devam eden kongre çalışmaları kapsamında ilçe kongreleri tamamlanan illerde, "Ortak Akıl Toplantıları" düzenlendi. İlçelerdeki 400 bin delege ile Büyük Kongre delegelerine, parti siyasetine dair sorular yöneltildi. Delegelerin verdiği yanıtlar, yapay zeka desteğiyle yorumlandı.Alınan yanıtlarla ortaya çıkacak anahtar kelimelerin, AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekillenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.