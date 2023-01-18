Aile Destek programı zam gelecek mi? 2023 Aile Destek Paketi ne zaman ödenecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI ZAM GELECEK Mİ?

AİLE DESTEK PAKETİ OCAK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2023 E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Aile Destek Programı paketi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Aile Destek ödemesi yapılıyor. Haziran 2022-Mayıs 2023 arasında, en çok 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak şartıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir miktarına göre açıklanan 4 farklı gelir aralığı için 850-bin 250 TL miktarları arasında değişen aylık yardım ödenmesi yapılmakta. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, hangi gün? İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleriAile destek programı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrasında artıp artmayacağı merak edilen konular arasında. Bakanlık ödeme miktarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak açıklamıştı.Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından durum hakkında resmi yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.Aile destek yardımı ödemeleri yılbaşından önce de hesaplara yatırılmaya devam etmişti.29 Aralık 2022 tarihinde Bakan Yanık tarafından açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini yer alldı.Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ve yatırılıan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir tutarına göre yardım miktarı değişiklik göstermektedir. Bu durumda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekildedir:450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.Erdoğan, 2022 yılının son Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Aile Destek Ödemelerinin yılbaşı öncesine çekileceğini ifade etmişti. Bakan Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara aktarmak için çalışmalar başlattıklarını ifade etmişti.29 Aralık 2022 tarihinde ödemelerin hesaplara geçeceğine yönelik yapılan açıklamanın ardından, Aile Destek Programı'ndan faydalananlar için ödemelerin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bunun için önce "e-Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranından gerekli tüm bilgileri girmeniz gerekli. Burada ödemenin hesabınıza yatıp yatmadığını, yattıysa ne kadar yattığını görebilirsiniz.