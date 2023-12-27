Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2024 Aile Destek parası ne kadar oldu?

Sosyal yardımlara gelecek artış için gözler Ocak zammına çevrildi. Son olarak Temmuz ayında emekli ve memur maaşına gelen zam sonrasında, 65 yaş aylığı 2 bin 348 liraya, evde bakım 5 bin 97 liraya, engelli aylığı 2 bin 718 liraya, SED ödemesi 3 bin 511 liraya, dul ve yetim aylığı ise 2 bin liranın üzerine çıkmıştı. 2024 yılı Ocak ayı yaklaşırken yeni hesaplamalar yapıldı. Peki 2024'te sosyal yardımlar ne kadar olacak?



65 YAŞ AYLIĞI



Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre 3 bin 405 liraya çıkıyor. Bu tutar Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.



EVDE BAKIM AYLIĞI



Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 ayda oluşan yüzde 45'lik orana göre 7 bin 391 liraya çıkıyor. Bu tutar da Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da yükselecek. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş olarak uygulanıyor.



ENGELLİ AYLIĞI



Yüzde 45'lik artışa göre yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 718 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 77 liraya yükseliyor. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da Ocak ayında devreye girecek yeni asgari ücretle artacak.



AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ



Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla zamlanacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre; okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 266 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 617 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 320 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 808 liraya yükselecek.



ENGELLİ YAKINI AYLIĞI



18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik artışa göre 2 bin 718 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.



HASTALARA NAKDİ YARDIM



Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da yüzde 45'lik orana göre 7 bin 391 liraya ulaşıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.



2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?



Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira oldu. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.



2024 Ocak ayında dul ve yetim aylıklarının da artması bekleniyor. Ancak henüz rakam belirlenmedi.



2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?



Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:



450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.



450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.



911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.



1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.



2024 yılında Aile Destek ödemelerine zam gelecek mi henüz bilinmiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli vatandaşlara yönelik sunduğu sosyal yardım ödemelerinin 2024 Ocak ayı itibariyle ne kadar artacağı merak konusu. Bilindiği gibi Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım, engelli maaşı, yaşlı maaşı ve SED yardımı gibi ödemeleri her ay ihtiyacı lan vatandaşlaa yatırıyor. 2024 Ocak ayı zamlı maaş ve ödemelerinin güncellenmesi ile Aile destek ödemelerinde de artış bekleniyor. Peki, 2024 Aile destek ödemeleri ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...