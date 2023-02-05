Haber Tarihi: 05 Şubat 2023 14:04 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 14:04

Aile destek ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı aile destek programı ödemeleri ne zaman ödenecek?

Aile destek ne zaman yatacak sorusu 2023 Şubat ayı ile tekrar gündeme geldi. Aile destek programı ödemeleri şubat ayı ile birlikte araştırılmaya devam ediyor. Belli şartlarda değişen Aile Destek Ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Peki, Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023, ne zaman yatacak? İşte, Aile Destek Programı ödemeleri son durum...

Aile destek ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı aile destek programı ödemeleri ne zaman ödenecek?
Abone Ol
Aile Destek Paketi şubat ayı ödeme tarihleri araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli bakımını üstlenen bireylere verilen sosyal yardım ödemesi hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte Aile Destek Paketi ödeme ve başvuruları detayları...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT NE ZAMAN YATACAK 2023?

Aile destek yardımı Şubat ayı ödeme tarihiyle ilgili Bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi. Aile DEstek Ödemeleri Şubat ayı 10.undan itibaren yatması bekleniyor. Kesin bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?


Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

İstanbul'da okullar yarın tatil mi? 6 şubat 2023 okullar tatil mi İstanbul'da? Gündem İstanbul'da okullar yarın tatil mi? 6 şubat 2023 okullar tatil mi İstanbul'da?
Real Madrid'de yaz transfer dönemi hareketli geçecek! B. Dortmund Real Madrid'de yaz transfer dönemi hareketli geçecek!
Farioli: 'Söylenecek çok az şey var' Aytemiz Alanyaspor Farioli: "Söylenecek çok az şey var"
Fatih Tekke: '3 puana ihtiyacımız vardı' İstanbulspor Fatih Tekke: "3 puana ihtiyacımız vardı"
Fatih Karagümrük, 7 maçtır yenilmiyor Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük, 7 maçtır yenilmiyor
Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle! Şifresiz GS-TS maçı canlı izle Gündem Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle! Şifresiz GS-TS maçı canlı izle
Ümraniyespor'da zorlu maç öncesi tek eksik Ümraniyespor Ümraniyespor'da zorlu maç öncesi tek eksik
Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu Gündem Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu
Marquinhos: 'Messi iyi ki bizimle' P. St Germain Marquinhos: "Messi iyi ki bizimle"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Zaniolo, İstanbul'a gelmek istiyor
2
Cicaldau'ya kapı kapalı
3
Galatasaray - Trabzonspor: 11'ler
4
Djaniny, Trabzonspor'dan ayrılıyor
5
Beşiktaş'tan Borini için yeni teklif
6
Dev maç öncesi valilikten kritik uyarı
7
Mehmet Yozgatlı'dan Mesut Özil itirafı

SON HABERLER

yukarı ok