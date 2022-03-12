Ahmetcan Kaplan: 'Onlar da duygulanıyor'

Trabzonspor'un genç savunmacısı Ahmetcan Kaplan, Göztepe karşılaşmasında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından konuştu.



Göztepe karşılaşmasında kendisi gibi altyapıdan çıkan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'le birlikte oynaması sorulan genç futbolcu, "Gerçekten çok mutluyuz. Alt yapıdan çıkan oyuncular olarak, forma şansı bulabilmek büyük bir şans. Biz de altyapıdaki oyunculara örnek oluyoruz. Biz oynuyoruz, sonra onlar gelecek, böyle devam edecek inşallah. Altyapıda da çok yetenekli arkadaşlar var, çalışmaya devam etsinler. Bizim gibi burada forma şansı bulabilirler." dedi.



Altyapıdaki arkadaşları ile iletişimi sorulan Ahmetcan, "Çizgiden top çıkardığımda, altyapıdaki arkadaşlar da duygulanıyormuş. Konuşuyoruz onlarla sürekli, her gün neredeyse beraberiz. İnşallah onlar da burada olacak ve Trabzonspor formasını terletecekler."





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