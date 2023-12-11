Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor? (2023/2024)

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2023/2024 Afrika Uluslar Kupası'nın başlama tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son olarak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal Milli Futbol Takımı kazanmıştı. İşte, merakla beklenen Afrika Uluslar Kupası tarihi...Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.Fildişi Sahili'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.Organizasyonun eleme grubu aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen ülkeler Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya oldu.Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 ve 2027 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi.CAF'tan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027'de ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi.2025 yılındaki turnuva için ev sahipliği hakkı geçen sene Gine'den geri alınırken, Cezayir, Zambiya, Benin ve Nijerya, ortak teklifini icra kurulu toplantısından önce çekti.1988 yılından sonra ikinci kez organizasyona ev sahipliği yapacak Fas, Portekiz ve İspanya ile 2030 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için de aday olmuştu.Afrika Uluslar Kupası, 2023'ün haziran-temmuz aylarında planlanan tarihi yerine geçtiğimiz yılın ocak ve şubat aylarına ertelendi. Fildişi Sahili'nde düzenlenecek turnuvanın ertelenme nedeni, ev sahibi ülkede olumsuz hava koşulları olarak açıklandı. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar, CAF Başkanı Patrice Motsepe tarafından basın toplantısıyla duyuruldu.Fildişi Sahili'nde 2023 haziran ve temmuz aylarında beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle turnuvanın bu tarihlerde düzenlenmesinin risk oluşturacağını belirten Motsepe, bu nedenle Afrika Uluslar Kupası'nın 2024'ün ocak ve şubat aylarında oynanmasına karar verdiklerini ifade etti. Ocak ayının aslında ideali olmadığını belirten Motsepe, ancak Avrupa takımlarının maç takviminden dolayı başka bir seçeneklerinin olmadığını vurguladı.Afrika Uluslar Kupası'na katılımın yüksek olması bekleniyor ve Trendyol Süper Lig'den yaklaşık 80 futbolcu millî davet bekliyor. Bu futbolcular, davet edilmeleri halinde en az dört maç boyunca kulüplerinden uzak kalacaklar. Örneğin, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, ocak ayında başlayacak turnuvada Kamerun millî takımının kalesinde mücadele edecek. Onana'nın bu süreçte en az dört hafta boyunca Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyemeyecek olması nedeniyle kaleyi, Altay Bayındır'ın koruyacağı ifade ediliyor.