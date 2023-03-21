Afganistan'da deprem! Son dakika Afganistan'da deprem mi oldu?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Görgü tanıklarına göre, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde şiddetli bir deprem hissedildi ve paniğe kapılan sakinleri sokaklara döktü.Pakistan Meteoroloji Dairesi Salı günkü depremin büyüklüğünün 6.8 olduğunu ve merkez üssünün Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan eyaleti yakınlarındaki Hindukuş sıradağlarında olduğunu söyledi.Afganistan, Pakistan, Tacikistan ve Hindistan'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre 6,5 şiddetindeki deprem, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Hindikuş bölgesinde, yüzeyin 187,6 km derinliğinde oldu.Sosyal medyada şiddetli sarsıntının Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedildiğine dair paylaşımlar yer aldı.Orta Asya'da Afganistan merkezli deprem meydana geldiUSGSPakistan Meteoroloji Ajansı, depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu duyurdu.Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.Kabil, İslamabad, Yeni Delhi ve bölgedeki birçok kentte vatandaşların panik içerisinde sokaklara kaçtığı ve depremin 30 saniye sürdüğü belirtildi.Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.