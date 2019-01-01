Afflalo, Timberwolves'u satın almak için görüşüyor

Eski NBA oyuncusu Arron Afflalo'nun yatırım grubunun, Minnesota Timberwolves'u satın almak için görüştüğü bildirildi.



Afflalo'nun hem Timberwolves hem de WNBA'dan Minnesota Lynx'in haklarını satın almakla ilgilenen bir "yatırım grubunu" yönettiği bildiridi.



The Athletic'den Jon Krawczynski ve Shams Charania, gelişmeyi şu şekilde bildirdiler:



"Afflalo'nun ekibi, adayları belirlemek için Wolves'un sahibi Glen Taylor ile çalışan arama şirketi Raine Group ile Çarşamba günü görüşmeler yaptı. Afflalo, ilk olarak Temmuz sonunda satışa çıkan ekibi satın almak için girişimci Jay Bloom ve diğer bazı derin yatırımcılarla ortaklık kuruyor. Grup, Taylor veya Timberwolves'un herhangi bir temsilcisiyle ileri görüşmeler için henüz görüşmedi, ancak müzakerelerin bu noktaya kadar ilerlemesi için finansal araçlara ve uzun vadeli vizyona sahip olduğundan emin."



Taylor daha önce Memphis Grizzlies'in eski azınlık sahibi Daniel Strauss ile "30 günlük münhasır müzakere anlaşması" imzalamıştı.



Krawczynski ve Charania, Strauss Grubunun muhtemelen bir satın alma işlemini tamamlamak için yatırım yaptığını ve hatta Taylor'a bir teklif sunduğunu bildirdi. Ancak, münhasır anlaşma yoluna devam etmişti, çünkü bir anlaşma henüz yapılmamıştı. Bu durum ise, Afflalo ve grubunun bu rekabete girmesine neden olmuştu.



Afflalo, NBA'e girmeden önce UCLA'de yıldızlaşmıştı. Ligde 11 yılda altı takımda oynayan Afflalo, kariyerini 10.8 sayı, 2.9 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile tamamlamıştı.



Afflalo, Timberwolves'u satın almakla ilgilenen tek eski profesyonel değil, keza takımın efsane ismi Kevin Garnett de, takım piyasaya sürüldüğünde satın almaya açık olduğunu belirtmişti.



