Haber Tarihi: 22 Ocak 2024 11:41 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 11:41

Af yasası 8 yargı paketi: Son dakika 22 Ocak 2024: Yeni Af yasası Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Af yasası 8 yargı paketi: Son dakika 22 Ocak 2024: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesi tartışmalarına yaptığı son açıklamayla nokta koydu. Mahkum ve mahkum yakınları yeni yargı paketi çalışmalarını dikkatle takip ediyor. Meclis tatilin ardından çalışmalarına kaldığı yerden başladı. Torba yasa ve Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni yargı paketinin ilk gündem maddeleri olması bekleniyor. Mahkum ve mahkum yakınları ise af konusunda son gelişmeleri merak ediyor. Bakan Tunç, taslak metnin tamamlandığında Meclis'e sunulacağını ifade etmişti. Meclis çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Taslak maddelere göre ise hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek. Ayrıca anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma imkanı tanınacak. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? İşte, detaylar…

Af yasası 8 yargı paketi: Son dakika 22 Ocak 2024: Yeni Af yasası Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
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Af yasası 8 yargı paketi: Son dakika 22 Ocak 2024: Yeni Yargı Paketi içeriği, maddeleri konuyu takip edenlerce araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 60'tan fazla maddenin yer aldığı 8. Yargı Paketi son durumunu açıklamıştı. Kadınların evlilikte yalnızca kendi soyadını kullanması, hapis cezası ve ön ödeme koşulları gibi birçok konunun yer aldığı Yargı Paketi ne zaman çıkıyor? 

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinde "genel af"ın bulunmadığını vurgulayarak, "Afla ilgili bir husus gündemde değil şu anda." dedi.

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Yargı Paketi hakkında ocak ayını işaret etmişti. 8. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM yılbaşının da gelmesiyle beraber tatile girdi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. 8. Yargı Paketi'nin tatil sonrası Meclis'e gelen ilk konu olması bekleniyor.

YARGI PAKETİ TASLAK MADDELERİ NELER?

Yeni yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor...

Önemli değişiklikler içeren düzenlemelerin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Taslak ile anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma imkanı tanınacak. Evlat edinenlerin isimleri, evlatlığın kimliğine anne ve baba adı olarak yazılabilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin, "60'tan fazla maddeden oluşan paket söz konusu taslak söz konusu. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti var. Bu beklentiyi karşılamamız lazım. Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım" açıklamasını yapmıştı.

Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Hedef, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak.

Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.Denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olmasına yönelik düzenleme de gündemde.Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak ara bulucu olabilecek.



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