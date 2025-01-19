ADS FB maçı canlı link, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın
Haber Tarihi: 19 Ocak 2025 18:38 -
Güncelleme Tarihi:
19 Ocak 2025 18:38
ADS FB maçı canlı link, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı bein Sports linki | Adana Demirspor Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Adana Demirspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı şifresiz izleme detayları
Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.
42. RANDEVU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 42. kez karşılaşacak. İki ekip, bugüne kadar ligde 41 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 24 galibiyet aldı. Adana temsilcisi 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 41 maçta attığı 81 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA DA ÜSTÜN
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda oynadığı maçlarda da üstünlüğü bulunuyor. İki takım, lig tarihinde bugüne kadar Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Fenerbahçe kazanırken, Adana temsilcisi 3 mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sekiz karşılaşmada ise beraberlik bozulmadı. Fenerbahçe, 20 maçta rakibine 26 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. İki ekip arasında Adana'da oynanan son 2 maç, beraberlikle sonuçlandı.
FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü. 1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti. İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler, 2 maçta rakibini ligde 5-0 ile geçti. Söz konusu farklı galibiyetlerin tamamında Fenerbahçe ev sahibi statüsündeydi. Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan maçlarda ise Fenerbahçe rakibini 3 kez 3-1'lik skorla, 1 defa da 2-0'lık skorla yenerek en farklı galibiyetlerini aldı. Akdeniz ekibi ise sarı-lacivertli rakibine karşı elde ettiği 5 galibiyetin 4'ünü tek farklı skorlarla, 1'ini ise deplasmanda 2-0'lık sonuçla kazandı.
YOUSSEF EN-NESYRI GOL İSTİYOR
Fenerbahçe'nin, çift forvetle başlamasının beklendiği Adana Demirspor karşılaşmasında en önemli gol silahları Edin Dzeko ile Youssef En Nesyri olacak. Bu ikiliden özellikle son dönemde En Nesyri, oldukça formda... Süper Lig'de son oynanan Konyaspor karşılaşmasını boş geçen Faslı forvet, son 10 lig sınavında 7 kez ağları salladı ve 3 de asist yaptı. Bu periyotta Konya (d) ile birlikte sadece Beşiktaş derbisini boş geçen 27 yaşındaki forvetin toplamda bu kulvarda 18 maçta 8 golü ve 3 asisti bulunuyor. En Nesyri, Süper Lig'deki Adana Demirspor müsabakasında da gol bulmayı hedefleyecek.
SOFYAN AMRABAT GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor maçına çıkacak. Sarı kart cezası nedeniyle Konya deplasmanında forma giyemeyen Sofyan Amrabat, cezasını tamamlayarak yeniden takıma katıldı. Teknik direktör Jose Mourinho, deneyimli orta sahaya tekrardan formayı verecek. Amrabat-Fred ikilisi kadrodaki yerini alırken sarı-lacivertliler baskılı bir oyun planı yapıyor.
ELDİVENLER İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor maçına çıkacak. Fenerbahçe'de sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in en az 5 maçı kaçırması bekleniyor. Adana Demirspor karşısında sarı-lacivertli ekibin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak. Hafta boyunca özel olarak hazırlanan 26 yaşındaki file bekçisini teknik heyetin karşılaşmaya motive ettiği öğrenildi. Bu sezon ligdeki Eyüpspor (1-1) ve Hatayspor (2-1) maçlarında eldivenleri giyen İrfan Can, kalesinde 2 gol görürken, 3 kurtarış yaptı.
ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçın VAR hakemi olarak ise Danimarkalı hakem Sandi Putros görev yapacak. Sandi Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor XI: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf Barasi, Aimbetov.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Hastalığı bulunan Allan Saint Maximin de kafilede yer almayan bir diğer isim oldu.
AMRABAT DÖNDÜ
Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.