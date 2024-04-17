Haber Tarihi: 17 Nisan 2024 17:36 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 17:36

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı-Festivali ne zaman? 2024

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına alınan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman yapılacak?

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı-Festivali ne zaman? 2024
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Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin yer alacağı belirtildi. Etkinlik başvurularının gelmeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derinden etkileyen ve yasa boğan büyük depremlerden sonra düzenlenecek karnaval, moral motivasyon açısından herkese iyi gelecektir. Karnaval programında çok ilgi çekici projeler ve etkinlikler de yer alacak. Karnavalımızın bir parçası olmak için 'ruhuna uygun' projeler titizlikle değerlendirilecektir. Karnaval her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak çevre iller de bu ekonomik hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir."

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

Adana 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 13 Nisan Cumartesi başlayıp, 21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Portakal çiçeklerinin en yoğun olduğu Nisan ayında Adana'da gerçekleştirilen festivalde her yaştan insan eğlenceli anlar yaşıyor.

Türkiye'nin 4 bir yanından festivale katılmak için Adana'ya giden katılımcılar eğlenceli anlar yaşıyor. Adana Portakal Çiçeği Festivali'nde söyleşiler, dans gösterileri, konserler ve sergiler yer alıyor.
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