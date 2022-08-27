Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı.



Vincenzo Montella'nın talebelerine 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 6. dakikasında Kevin Rodrigues attı.



Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, 4 hafta sonunda 9 puana ulaştı. Ümraniyespor 1 puanda kaldı.



Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'in pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak, müdahale etmek için yatan kaleci Serkan Kırıntılı'nın hemen önünde yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0



10. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bettaieb'in pozisyonunu savunma oyuncuları bozunca ayağından açılan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.



13. dakikada Kevin Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Akintola, topu göğsüyle kontrol edip sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı topa müdahale ederek gole izin vermedi.



30. dakikada sağ kanattan Serkan Göksu'nun ceza sahasına ortasında Durel Avounou'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.



32. dakikada Svensson'un derinlemesine pasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru'dan önce kalesini zamanında terk eden Serkan Kırıntılı, topa hakim oldu.



37. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in ceza sahası içinde Tayyip Talha Sanuç'a attığı pasta araya giren Metehan Mimaroğlu'nun müdahalesiyle kaleye yönelen topu Ertaç Özbir uzaklaştırdı.



Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca ilk devre 1-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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