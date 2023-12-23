Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 15:35 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:35

Açık öğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Açık öğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. AÖL 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüz olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı kılavuzda AÖL soruları ve cevapları ile beraber sınav sonuç tarihini duyurdu. Peki Açık öğretim lise sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dk sürüyor? Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta hangi gün açıklanır?

Açık öğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖL 1. dönem sınavı birinci ve ikinci oturum 23 Aralık Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 24 Aralık Pazar günü düzenlenecek. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 11 soru sorulacak ve 25 dakika süre verilecek. Ders geçme notu 45 olarak belirlenmiş olup bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Öğrencilerin dersi başarıyla geçmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı. 

AÇIK ÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamada AÖL sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek denildi.
 
AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

 Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

AÖL SINAVLARINDA KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİĞİ OLMAYANLAR SINAVA ALINMAYACAK!

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
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