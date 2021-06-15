Abdurrahim Albayrak'tan Cumhurbaşkanı iddiasına yanıt

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak, gündemdeki iddiaya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com
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Abdurrahim Albayrak'tan Cumhurbaşkanı iddiasına yanıt
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15 Haziran 2021 18:14
Galatasaray'da başkan adaylarından Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak oy istediği iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak üyelerden oy istediğimi iddia eden açıklamalar tamamen gerçek dışıdır." ifadeleri yer aldı.




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