A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 'çok maç' taktiği

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda (Riyad 2025) üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan milli takımın Antalya'nın da ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Şampiyonası'na "çok maç yaparak" hazırlanacağını söyledi.Başantrenör Montes ile milli hentbolcular Nurceren Akgün Göktepe, Edanur Burhan, Gülcan Tügel ve Sinem Vatan Güney, İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından THF'nin Ankara'daki merkezinde başladıkları kampta antrenman öncesi AA muhabirine Türkiye'nin, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya ile 3-20 Aralık 2026 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Görevde ekibiyle bir yılı tamamlamak üzere olduklarını belirten Montes, "A takım seviyesinde 50 oyunculuk bir havuz oluşturduk. Onları denemek ve görmek için bir süreç geçirdik. A takım dışında 19 ve 17 yaş altı olmak üzere de iki ayrı grup geliştirdik. Onların da katkısıyla çok daha büyük bir oyuncu havuzu oluşturduk. Bunun sonucunda da A takım ve alt yapı milli takımlar ile oyun sisteminde aynı şekilde gitmeye çalışıyoruz. Aynı sistemle yürümek istiyoruz, şimdiye kadar bunu başardık. Bu çalışmalarla Riyad'a hem tecrübeli oyuncularımızdan hem de genç oyuncularımızdan sentezlediğimiz bir kadro ile gittik." diye konuştu.Milli takımda hiç bir oyuncunun yerinin garanti olmadığını vurgulayan Montes, "Hiç bir oyuncu kesinlikle ben milli takımdayım şeklinde düşünemiyor çünkü A takım ve alt yapı milli takımlarında hem hoca hem de teknik ekibimiz, bütün lig maçlarını çok ciddi bir hassasiyetle takip ediyor. Gerçekten performans olarak bize doğruyu verebilecek oyuncuları seçiyoruz, bunu oluşturmaya çalıştık ve yaptığımızı düşünüyorum." dedi.Milli takımın İslami Dayanışma Oyunları'ndaki rakiplerinin durumuna da değinen Montes, "Oyunlardaki rakiplerimizin bazıları evet düşüktü ancak Riyad'da karşılaştığımız İran ve final oynağımız Kazakistan şu anda dünya şampiyonasında oynuyor. Önümüzde 2026'da bir bölümüne de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası var. Oraya gelene kadar oyuncularımızın uluslararası seviyede ne kadar maç yapabiliyorlarsa yapmalarını istiyoruz. Ne kadar çok maç yaparak 2026 Avrupa Şampiyonası'na gidersek sonucunu o kadar iyi alacağız." ifadelerini kullandı."Türk hentbolu için bütün ekiple en iyisini yapmak istiyoruz." diyen Montes, "Her maça en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Ne kadar fazla maç yaparsak oyuncu havuzumuzu ne kadar fazla geliştirebilirsek başarıya yansıyacağını düşünüyorum." görüşünü dile getirdi.Kaptan Nurceren Akgün Göktepe, Montes'in göreve başlamasıyla milli takımda sistemin tamamen değiştiğini belirterek, "İspanyalı hocamız daha çok İspanyol sistemini oturtmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.Takım ile hocanın uyumunun ve iletişiminin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Nurceren, "Her antrenmanda üste çıkmaya çalışıyoruz, her maçta üstüne koymaya çalışıyoruz." dedi.Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının yoğun sürdüğünü aktaran Nurceren, "2026 Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağı Antalya'da benim memleketimde olacak. Avrupa Şampiyonası'nı çok önemsiyoruz. Kadın hentbolunda ivmemiz yukarı doğru, bunun için de bütün ekip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta Makedonya, Slovakya ve Slovenya ile hazırlık maçları yapacağız. Her maç bizim için çok önemli. Bu maçlar da Akdeniz Oyunları maçlarımız da bize Avrupa Şampiyonası yolunda tecrübe katacak." ifadelerini kullandı.Milli hentbolcu Edanur Burhan da İslami Dayanışma Oyunları'nda hedefe ulaştıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, "Ülkemize altın madalya ile dönmek hepimiz için gurur verici. Oyunlarda yarı final ve final maçımız zordu. İkinci kez ülkemize altın madalyayı getirdik. 2026 Avrupa Şampiyonası için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu çok çalışarak olacak, İslami Dayanışma Oyunları öncesinde kampa girdik, döndük yine kamptayız. Yeni hocamızla çok iyiyiz, antrenmanlarda bize çok şey katıyor. Çok iyi bir antrenörle çalıştığımızı biliyorum." değerlendirmesini yaptı.Gülcan Tügel ise "İslami Dayanışma Oyunları'nda finale kadar namağlup geldik ama zorlandığımız anlar da oldu. Kendimizi görmek ve takımın durumunu görmek için iyi oldu. Hocamızla çok iyi anlaşıyoruz. Hedefimiz 2026'da da şampiyonluklar inşallah." dedi.Sinem Vatan Güney de görüşlerini şöyle dile getirdi:"İslami Dayanışma Oyunları için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Genç bir takımdık, takım olduk. Herkes kenetlendi birbirine, giderken de parolamız altın madalyaydı. Orada da maçlara başından sonuna kadar sıkı sıkı tutunduk, her golde sevindik. Çok güzel bir atmosferdi, finalde Kazakistan maçında bazen sıkıntıya düşsek de kazanmasını bildik. Şampiyonluk unvanımızı koruduk. Hedef için kamplarda sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Riyad'dan direk bu kampa geldik, hazırlık dönemlerimiz de yoğun geçiyor. Takım ve hocanın uyumu çok güzel bu bize başarı getirecektir."