9. Yargı Paketi son dakika: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılan 9. Yargı Paketi çalışmasının ne aşamada olduğu sorgulanıyor. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren 9. Yargı Paketi için Cumhurbaşkanı'ndan açıklama gelmişti. Pek çok vatandaş ve hukukuçu da düzenlemenin TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihe odaklandı.



9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?



4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.



Erdoğan, ''8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir.'' dedi.



Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.



Buna göre; 9. Yargı Paketi hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'e sunulacak ve Meclis'te kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.



9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıkladı.



9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?



Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.



Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.



İşte o maddeler;



- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.



- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.



Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.



-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.



- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.



- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.



Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.



- Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.



- Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.



9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de var. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor.



- İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.



- Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.



- Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.



Pakette ayrıca;



-Soyadı düzenlemesi yapılacak.



-Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.



-Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

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